«Дорожки еще не встали»: Фитнес-клубы готовятся к «часу Х» на фоне санкций

НЕЗАМЕНИМОЕ КАРДИО: «ДОРОЖКИ ЕЩЕ НЕ ВСТАЛИ»

«Если рассматривать ситуацию с импортозамещением в отрасли, около 15% всех тренажеров производится в России, все остальное оборудование – импортное. Америка и Европа – это большая часть этой доли, а также Китай и Корея. Кардиооборудование на территории России не производится никем, это дорожки, велотренажеры, эллипсы и так далее. Сейчас мы видим следующую проблему: для уже имеющегося в фитнес-клубах оборудования необходимо привозить запчасти, потому что износ все равно существует. Нельзя сказать, что это проблема острая, никакие кардиодорожки еще не встали. Вероятнее всего, дополнительные запчасти – это параллельный импорт, и мы в эту сторону сейчас смотрим и с производителями, и с дилерами», - рассказала НСН президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России, глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева.

По ее словам, у открывающихся клубов гораздо больше проблем, чем у действующих, и «новичкам» придется закупать тренажеры в Китае и Корее.

«Что касается открытия новых фитнес-клубов, тут вопрос гораздо более сложный. Запрета на ввоз оборудования нет, но логистические цепочки порвались, все очень осложнилось, проблемы с курсом в марте сильно повлияли на наличие на российском рынке оборудования. Вероятнее всего вновь открытые фитнес-клубы будут наполняться китайским и корейским оборудованием, как кардио, так и силовым. Сейчас не стоит вопрос, что в данной конкретной точке проблема, но быстро начать производство оборудования в России невозможно, соответственно, в перспективе все вновь открывающиеся клубы с большой долей вероятности будут оснащены Китаем и Кореей», - прогнозирует Киселева.

Со своей стороны, фитнес-директор X-Fit в России Ирина Троска подтвердила «Радиоточке НСН» наличие проблем с импортозамещением и логистикой.

«Основная проблема, с которой сейчас сталкиваются фитнес-операторы, это то, что на российском рынке практически нет импортозамещения тренажеров. Дистрибьюторы, которые поставляют в Россию оборудование, особенно технологически сложное, например, кардиотренажеры, сталкиваются с проблемами с логистикой», - сказала Троска.

Она предупредила, что при открытии новых фитнес-клубов, поставки тренажеров могут затянуться больше, чем на полгода.

«Если вы планируете открывать новый фитнес-клуб, более полугода придется ждать новых тренажеров. Для действующих клубов сложность состоит в том, что различные комплектующие и запчасти слишком долго поставляются в России по сравнению с тем, как было раньше. Это доставляет дискомфорт нашим клиентам, которые не могут в полной мере потреблять услугу. А в России просто нет аналогов, которые могли бы полноценно замещать импортное оборудование», - добавила фитнес-директор X-Fit в России.

При этом проблема с запчастями к кардиотренажерам – не новая и «катастрофы» нет, успокоил читателей «Радиоточки НСН» управляющий партнер отраслевой бизнес-площадки «Фитнес Эксперт» Максим Бабошин.

«Проблема с запчастями к кардиотренажерам, оснащенным электронными системами, уже давно, сейчас она усилилась, но не могу сказать, что катастрофически. Ищутся новые логистические пути, старые тренажеры разбираются, так или иначе проблемы решаются», - рассказал Бабошин.