«Дорожки еще не встали»: Фитнес-клубы готовятся к «часу Х» на фоне санкций
Катастрофы пока нет, дефицит тренажеров закроют Корея с Китаем, цены на фитнес вырастут в августе, сообщили представители отрасли.
Фитнес-индустрия на фоне санкций столкнулась с дефицитом кардиотренажеров, новым клубам приходится ждать оборудование по полгода и переориентироваться на Азию, а посетителей ждет повышение цен.
При этом эксперты индустрии, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», не считают ситуацию острой или катастрофической, ожидая наступление «часа Х» только в начале осени.
НЕЗАМЕНИМОЕ КАРДИО: «ДОРОЖКИ ЕЩЕ НЕ ВСТАЛИ»
«Если рассматривать ситуацию с импортозамещением в отрасли, около 15% всех тренажеров производится в России, все остальное оборудование – импортное. Америка и Европа – это большая часть этой доли, а также Китай и Корея. Кардиооборудование на территории России не производится никем, это дорожки, велотренажеры, эллипсы и так далее. Сейчас мы видим следующую проблему: для уже имеющегося в фитнес-клубах оборудования необходимо привозить запчасти, потому что износ все равно существует. Нельзя сказать, что это проблема острая, никакие кардиодорожки еще не встали. Вероятнее всего, дополнительные запчасти – это параллельный импорт, и мы в эту сторону сейчас смотрим и с производителями, и с дилерами», - рассказала НСН президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России, глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева.
По ее словам, у открывающихся клубов гораздо больше проблем, чем у действующих, и «новичкам» придется закупать тренажеры в Китае и Корее.
«Что касается открытия новых фитнес-клубов, тут вопрос гораздо более сложный. Запрета на ввоз оборудования нет, но логистические цепочки порвались, все очень осложнилось, проблемы с курсом в марте сильно повлияли на наличие на российском рынке оборудования. Вероятнее всего вновь открытые фитнес-клубы будут наполняться китайским и корейским оборудованием, как кардио, так и силовым. Сейчас не стоит вопрос, что в данной конкретной точке проблема, но быстро начать производство оборудования в России невозможно, соответственно, в перспективе все вновь открывающиеся клубы с большой долей вероятности будут оснащены Китаем и Кореей», - прогнозирует Киселева.
Со своей стороны, фитнес-директор X-Fit в России Ирина Троска подтвердила «Радиоточке НСН» наличие проблем с импортозамещением и логистикой.
«Основная проблема, с которой сейчас сталкиваются фитнес-операторы, это то, что на российском рынке практически нет импортозамещения тренажеров. Дистрибьюторы, которые поставляют в Россию оборудование, особенно технологически сложное, например, кардиотренажеры, сталкиваются с проблемами с логистикой», - сказала Троска.
Она предупредила, что при открытии новых фитнес-клубов, поставки тренажеров могут затянуться больше, чем на полгода.
«Если вы планируете открывать новый фитнес-клуб, более полугода придется ждать новых тренажеров. Для действующих клубов сложность состоит в том, что различные комплектующие и запчасти слишком долго поставляются в России по сравнению с тем, как было раньше. Это доставляет дискомфорт нашим клиентам, которые не могут в полной мере потреблять услугу. А в России просто нет аналогов, которые могли бы полноценно замещать импортное оборудование», - добавила фитнес-директор X-Fit в России.
При этом проблема с запчастями к кардиотренажерам – не новая и «катастрофы» нет, успокоил читателей «Радиоточки НСН» управляющий партнер отраслевой бизнес-площадки «Фитнес Эксперт» Максим Бабошин.
«Проблема с запчастями к кардиотренажерам, оснащенным электронными системами, уже давно, сейчас она усилилась, но не могу сказать, что катастрофически. Ищутся новые логистические пути, старые тренажеры разбираются, так или иначе проблемы решаются», - рассказал Бабошин.
ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ В АВГУСТЕ, «ЧАС Х» НАСТУПИТ В СЕНТЯБРЕ
Посещаемость клубов традиционно растет перед летним сезоном в марте-апреле, а в мае падает, поэтому изменение ситуации с клиентами фитнес-индустрия прочувствует в полной мере в сентябре.
«По марту-апрелю мы впервые вышли на показатели 2019 года. Это очень хорошие показатели, но они отнюдь не демонстрируют состояние отрасли. Весна – это всегда пик сезона по объему продаж и посещению, потому что все начинают готовиться к лету. Май уже не показывает такой динамики. Мы немножко снизились, но точно понимаем, что "часом Х", показательным месяцем станет, наверное, сентябрь. Тогда будет ясно, перераспределил ли наш потребитель корзину, будет ли он продолжать тратить деньги на фитнес. Лето не будет показательным, потому что это обычно низкий сезон в фитнес-индустрии, люди разъезжаются, это время отпусков. Проблемы и по импортозамещению, и по потребительскому спросу отрасль получит активно в начале осени», - прогнозирует Ольга Киселева.
По ее словам, цены на услуги вырастут обязательно, но всего на 5-7%, поскольку спрос не растет, и у фитнес-клубов нет возможности взвинтить их.
«Цены будут расти по определению, это однозначно. Это связано с тем, что растет себестоимость услуги. Повышаются цены практически на все, даже на запчасти, потому что изменилась логистика. Если будет параллельный импорт, их придется везти через две-три страны. Точно также это касается всех операционных расходов фитнес-клуба – электричества, заправки кондиционеров, бумаги, любой химии, которой мы убираемся, и так далее. Но потребительский спрос не растет. Мы должны понимать, что отсутствие платежеспособности потребителя нам сильно заужает возможность повышения цены. Быстро и сильно повысить мы не сможем, потому что покупателей не будет. Но фитнес – это бизнес, а у бизнеса должна быть прибыль, поэтому проблемы возникнут. Цены не смогут не повышаться, иначе мы будем работать в минус. Но этот рост по России будет ниже уровня инфляции, может быть 5-7%», - разъяснила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России.
Со своей стороны, Ирина Троска сказала, что подорожание абонементов произойдет не сейчас, а ближе к августу-сентябрю.
«Мы стараемся максимально держать цены на клубное членство и абонементы, поскольку понимаем, что в нынешнее время людям просто необходима физическая активность и занятия фитнесом. Но, безусловно, из-за сложностей с поставками оборудования и дополнительными гаджетами, которые мы используем на тренировках, мы не можем держать до конца цены, которые были в постпандемийный период. Сейчас сложно что-то прогнозировать, мы живем в очень коротком планировании, это недельные цифры, но мы будем максимально держать цены и пересматривать их уже в сезон – это август-сентябрь», - пообещала фитнес-директор X-Fit в России.
При этом Троска рассказала о тенденции к переориентации клиентов с годовых на «короткие» абонементы.
«Май всегда был сложным периодом для фитнес-отрасли, поскольку посещаемость в этот месяц крайне низкая. При этом мы видим определенную целевую аудиторию, которая сейчас ориентируется не на длительное членство, а все больше и больше поступают запросы на короткие виды абонементов», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
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