Автоэксперт Моржаретто уверен, что чиновники не пересядут на российские авто
АвтоВАЗ делает четыре модели, а УАЗ делает всего три модели авто, которые очень старые, отметил в эфире НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Чиновники смогут пересесть на отечественные автомобили только в том случае, если таковыми будут считаться все авто, собираемые в России, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре НСН.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Он отметил, что нужно стремиться к развитию российских брендов. Моржаретто считает, что чиновники не пересядут на АвтоВАЗ, ГАЗ или УАЗ.
«Для начала нужно определиться, что такое российский автомобиль. Раньше российским считалось все, что производится в РФ: автомобили BMW в Калининграде, Hyundai и Kia в Питере. Считать ли только производство АвтоВАЗа, ГАЗа и УАЗа российскими… Тогда мы оказываемся в странной ситуации. АвтоВАЗ делает четыре модели, УАЗ делает три модели и все они очень старые. Но если, например, признать российским завод Haval в Тульской области, тогда этот вопрос будет решен. То есть, признать российскими те производства, которые сейчас у нас стартуют... Которые собирают в России китайские автомобили под российскими брендами или собственными», - сказал Моржаретто.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал пересадить на отечественные авто всех депутатов. И если депутат Виталий Милонов с радостью согласился пересесть на «Москвич», то сам Володин упомянул о машинах представительского класса Aurus, сообщает «Радиоточка НСН».
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