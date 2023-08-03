Автоэксперт Моржаретто уверен, что чиновники не пересядут на российские авто

АвтоВАЗ делает четыре модели, а УАЗ делает всего три модели авто, которые очень старые, отметил в эфире НСН автоэксперт Игорь Моржаретто. 

Чиновники смогут пересесть на отечественные автомобили только в том случае, если таковыми будут считаться все авто, собираемые в России, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре НСН.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Он отметил, что нужно стремиться к развитию российских брендов. Моржаретто считает, что чиновники не пересядут на АвтоВАЗ, ГАЗ или УАЗ.

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«Для начала нужно определиться, что такое российский автомобиль. Раньше российским считалось все, что производится в РФ: автомобили BMW в Калининграде, Hyundai и Kia в Питере. Считать ли только производство АвтоВАЗа, ГАЗа и УАЗа российскими… Тогда мы оказываемся в странной ситуации. АвтоВАЗ делает четыре модели, УАЗ делает три модели и все они очень старые. Но если, например, признать российским завод Haval в Тульской области, тогда этот вопрос будет решен. То есть, признать российскими те производства, которые сейчас у нас стартуют... Которые собирают в России китайские автомобили под российскими брендами или собственными», - сказал Моржаретто.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал пересадить на отечественные авто всех депутатов. И если депутат Виталий Милонов с радостью согласился пересесть на «Москвич», то сам Володин упомянул о машинах представительского класса Aurus, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт LADA
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