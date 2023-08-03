Автоэксперт Моржаретто уверен, что чиновники не пересядут на российские авто

«Для начала нужно определиться, что такое российский автомобиль. Раньше российским считалось все, что производится в РФ: автомобили BMW в Калининграде, Hyundai и Kia в Питере. Считать ли только производство АвтоВАЗа, ГАЗа и УАЗа российскими… Тогда мы оказываемся в странной ситуации. АвтоВАЗ делает четыре модели, УАЗ делает три модели и все они очень старые. Но если, например, признать российским завод Haval в Тульской области, тогда этот вопрос будет решен. То есть, признать российскими те производства, которые сейчас у нас стартуют... Которые собирают в России китайские автомобили под российскими брендами или собственными», - сказал Моржаретто.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал пересадить на отечественные авто всех депутатов. И если депутат Виталий Милонов с радостью согласился пересесть на «Москвич», то сам Володин упомянул о машинах представительского класса Aurus, сообщает «Радиоточка НСН».

