«От Собчак до Захаровой»: Чем закончится травля олимпийской чемпионки Исинбаевой
Собчак заявила о продолжении «охоты на ведьм», Захарова пока «не думала» о защите Исинбаевой, а в Дагестане уже переименовывают стадион.
В России стремительно раскручивается скандал с ситуацией вокруг двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой.
Испанские СМИ сообщили, что Исинбаева обосновалась на Тенерифе, сама спортсменка ответила на «фейки» фразой, что является «человеком мира», параллельно открестившись от связей с Минобороны России.
На этом фоне в отношении спортсменки поднялась волна хейта, которую попыталась остановить журналистка Ксения Собчак.
«ЧЕЛОВЕК МИРА»: ФЕЙКИ И АНАФЕМА
Елена Исинбаева является легендой легкой атлетики. В 2004 и 2008 годах она становилась олимпийской чемпионкой по прыжкам с шестом, а в 2012-м она стала доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.
При этом спортсменка не выступала в поддержку спецоперации на Украине, а 7 июля испанское издание El Digital Sur опубликовало материал под названием «Елена Исинбаева: майор ВС РФ обнаружена на Тенерифе».
Выждав паузу, Исинбаева выступила 17 июля с большим обращением к авторам «фейков», в котором не стала опровергать информацию о Канарах.
«Обращаюсь ко всем, кто распространяет фэйковые статьи и информацию: Я человек мира, всегда была и ею останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю», - написала Исинбаева.
При этом она подчеркнула, что никогда не служила в армии, не имеет отношения ни к каким партиям.
«До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий, за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Также, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии», - разъяснила прыгунья с шестом, чем возмутила некоторых россиян.
Так, глава Дагестана Сергей Меликов предложил переименовать стадион имени Исинбаевой в Махачкале.
«Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, своё прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, – для нас серьёзный сигнал и повод пересмотреть название стадиона. (…) А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», - написал Меликов в Telegram.
Со своей стороны, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что его смущают оправдания о «номинальных званиях» Исинбаевой.
«Исинбаева сказала, что она номинально была офицером российской армии. Мне бы хотелось, чтобы она пояснила, что значит "номинально". Она, получается, была номинальным офицером, получала номинальную зарплату, номинальные льготы? Или это все-таки не так?» – сказал Губерниев изданию Metaratings.
На этом фоне некоторые спортсмены и вовсе предложили «предать анафеме» чемпионку.
«ОСТАНОВИТЕ ТРАВЛЮ»: ОТ СОБЧАК ДО ЗАХАРОВОЙ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заступившаяся в свое время за спортивного журналиста Нобеля Арустамяна, сказала НСН, что еще не думала об Исинбаевой.
«Мне есть, о чем думать», - призналась Мария Владимировна, отвечая на вопрос, что она думает о ситуации с Исинбаевой.
Со своей стороны, светская львица и журналистка Ксения Собчак призвала прекратить «травлю» знаменитой спортсменки.
«В России продолжается охота на ведьм, а люди, как мы видим, очень любят составлять "списки предателей". Теперь объявили травлю на Елену Исинбаеву — двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом. В российских государственных СМИ дружно появились обличающие Исинбаеву материалы (…) Сейчас наверняка появится кто-то вроде певицы Славы, которая использует местоимение "мы" для увеличения значимости и увесистости, и напишет, каким нужно быть правильным патриотом, где жить, и за кого выступать», - написала Ксения Анатольевна в Telegram-канале «Кровавая барыня».
По мнению Forbes, неосторожные заявления Исинбаевой «возмутили одновременно и испанцев, и российских чиновников». В частности, испанские СМИ продолжают называть ее «близким к Путину человеком», задаваясь вопросам, почему ей разрешают жить на Тенерифе?
При этом спортивный комментатор Василий Уткин еще в 2020 году, комментируя оговорки Исинбаевой на встрече с Путиным, говорил, что «девушка, знаменитая в обращении с шестом, складно говорить и не должна».
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