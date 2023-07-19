«От Собчак до Захаровой»: Чем закончится травля олимпийской чемпионки Исинбаевой

«ЧЕЛОВЕК МИРА»: ФЕЙКИ И АНАФЕМА

Елена Исинбаева является легендой легкой атлетики. В 2004 и 2008 годах она становилась олимпийской чемпионкой по прыжкам с шестом, а в 2012-м она стала доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

При этом спортсменка не выступала в поддержку спецоперации на Украине, а 7 июля испанское издание El Digital Sur опубликовало материал под названием «Елена Исинбаева: майор ВС РФ обнаружена на Тенерифе».

Выждав паузу, Исинбаева выступила 17 июля с большим обращением к авторам «фейков», в котором не стала опровергать информацию о Канарах.

«Обращаюсь ко всем, кто распространяет фэйковые статьи и информацию: Я человек мира, всегда была и ею останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю», - написала Исинбаева.

При этом она подчеркнула, что никогда не служила в армии, не имеет отношения ни к каким партиям.

«До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий, за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Также, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии», - разъяснила прыгунья с шестом, чем возмутила некоторых россиян.