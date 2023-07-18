Глава Дагестана поручил переименовать стадион имени Исинбаевой в Махачкале

Он напомнил, что стадион был назван в честь олимпийской чемпионки в 2017 году без учёта мнения горожан, однако спортсменка никогда не связывала своё прошлое и будущее с Дагестаном.

По его словам, будет правильно, если право дать спортивному объекту новое имя будет предоставлено дагестанцам, среди которых «много достойных спортсменов, настоящих патриотов Родины».

«Допускаю, что люди и вовсе захотят вернуть прежнее название – «Труд». А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», - заключил Меликов.

Ранее издание El Digital Sur заявило, что Исинбаева переехала на Канарские острова. Комментируя публикации спортсменка обратилась к тем, кто, по её словам, «распространяет фейковые статьи», и указала, что является «человеком мира, всегда им была и останется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

