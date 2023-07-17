«Я человек мира»: Исинбаева ответила авторам фейков
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева выступила с обращением к тем, кто распространяет ложную информацию о ней.
На прошлой неделе издание El Digital Sur сообщило, что Исинбаева переехала на Канарские острова.
«Я редко реагирую на какие-либо новости или статьи, связанные с моим именем, но в этот раз решила расставить все точки над i. (…) Обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: Я человек мира, всегда была и ею останусь. Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю», - написала спортсменка на своей странице «ВКонтакте».
Она сообщила, что в сентябре 2023 возобновляет свою международную деятельность в Международном олимпийском комитете (МОК), поскольку не попадает ни под какие санкции. Исинбаева также предостерегла от зависти людей, «бросающих в нее камень» и распространяющих фото десятилетней давности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru