МОК: Исинбаева не поддерживала СВО и продолжит работать

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что Елена Исинбаева сможет продолжить работу в организации, так как она не поддерживала военную операцию на Украине и у нее не было контрактов с Вооруженными силами РФ. В пресс-службе МОК считают, что оснований для применения санкций в отношении двукратной олимпийской чемпионки нет.

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Ранее сама спортсменка сообщила, что в сентябре 2023 возобновляет свою международную деятельность в МОК, поскольку не попадает ни под какие санкции. Исинбаева также предостерегла от зависти людей, «бросающих в нее камень» и распространяющих фото десятилетней давности.

На прошлой неделе издание El Digital Sur сообщило, что Исинбаева переехала на Канарские острова. Олимпийская чемпионка позднее заявила в соцсети, что считает себя человеком мира, «живет там, где работает, ест то, что любит, общается с теми, кого ценит и уважает».


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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:МОКЕлена Исинбаева

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