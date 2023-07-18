МОК: Исинбаева не поддерживала СВО и продолжит работать

Ранее сама спортсменка сообщила, что в сентябре 2023 возобновляет свою международную деятельность в МОК, поскольку не попадает ни под какие санкции. Исинбаева также предостерегла от зависти людей, «бросающих в нее камень» и распространяющих фото десятилетней давности.

На прошлой неделе издание El Digital Sur сообщило, что Исинбаева переехала на Канарские острова. Олимпийская чемпионка позднее заявила в соцсети, что считает себя человеком мира, «живет там, где работает, ест то, что любит, общается с теми, кого ценит и уважает».



