Откуда прогнозы? Пик коронавируса «назначен» на конец апреля

Тем не менее, в коридорах власти всё больше распространяется мнение, что пик заболеваемости новым коронавирусом может наступить уже в этом месяце. Ещё в выходные об этом осторожно высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: он допускает, что на этой неделе Россия может выйти на плато — то есть период после пика, в который максимальные значения заболеваемости не растут и после которого динамика идёт на спад.

Экс-министр здравоохранения РФ, глава ФМБА Вероника Скворцова в эфире программы «Познер» на «Первом канале» предположила со ссылкой на аналитиков и математиков, что страна недалеко от пика коронавируса и может выйти на плато до мая, сообщает РИА Новости. Если всё будет благополучно и меры профилактики будут соблюдаться, пик заболеваемости может прийтись на начало мая или даже конец апреля, сказал в эфире «России 24» советник директора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора» Виктор Малеев.

В Москве ограничительные меры с самоизоляцией и пропусками будут продлены до 1 мая, а что как действовать дальше, покажут ближайшие дни, сказал накануне мэр столицы Сергей Собянин. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, есть расчёт на то, что отложенный эффект ограничений скоро проявит себя, и выйти на плато удастся к концу апреля или к началу мая.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН не стал подтверждать прогнозы выхода на плато, к тому моменту прозвучавшие от Пескова.

«У нас нет научно обоснованной методики, чтобы прогнозировать развитие этой эпидемии. Мы может только проводить аналогии с другими странами. Но они очень условны, потому что у каждой страны есть свои особенности. Для научных прогнозов необходимы геоинформационные банки сывороток по регионам, которые позволили бы определять наличие популяционного иммунитета. На это основе можно было бы строить математические модели развития эпидемии. На какой основе сейчас делаются прогнозы, мне непонятно», - отметил специалист.

По данным источников РБК, сидеть по домам россияне будут как минимум до конца майских праздников. Самый оптимистичный и пока основной вариант — продление нерабочего режима самоизоляции до 11 мая, второй сценарий — с продлением режима до середины мая. Если же поводов для оптимизма будет слишком мало и события станут развиваться в негативном ключе, самоизоляция может продлиться и до 1 июня, говорится в публикации.

