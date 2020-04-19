Инфекционисты не поверили словам Пескова о плато коронавируса

На следующей неделе Россия может выйти на плато по эпидемии коронавируса COVID-19. Об в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что для плато заболевания характерно примерно равное число новых случаев инфицирования в сутки.

В свою очередь академик РАН Сергей Недоспасов предупредил о второй волне эпидемии коронавируса, если для него не будет разработана вакцина. Как пишет «Парламентская газета», по мнению ученого, вторая волна будет более слабой.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН отказался подтверждать прогнозы о скором выходе на плато заболеваемости.