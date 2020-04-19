Инфекционисты не поверили словам Пескова о плато коронавируса
Эксперты в эфире НСН усомнились в словах Пескова о выходе на плато заболеваемости на следующей неделе.
На следующей неделе Россия может выйти на плато по эпидемии коронавируса COVID-19. Об в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он напомнил, что для плато заболевания характерно примерно равное число новых случаев инфицирования в сутки.
В свою очередь академик РАН Сергей Недоспасов предупредил о второй волне эпидемии коронавируса, если для него не будет разработана вакцина. Как пишет «Парламентская газета», по мнению ученого, вторая волна будет более слабой.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН отказался подтверждать прогнозы о скором выходе на плато заболеваемости.
«У нас нет научно обоснованной методики, чтобы прогнозировать развитие этой эпидемии. Мы может только проводить аналогии с другими странами. Но они очень условны, потому что у каждой страны есть свои особенности. Для научных прогнозов необходимы геоинформационные банки сывороток по регионам, которые позволили бы определять наличие популяционного иммунитета. На это основе можно было бы строить математические модели развития эпидемии. На какой основе сейчас делаются прогнозы, мне непонятно», - объяснил эпидемиолог.
Также он воздержался от утверждений о второй волне коронавируса. «Этот вирус никуда не уйдет из человеческой популяции. Если он будет вести себя как вирус гриппа, то возможна вторая, и третья, и четвертая волны. А если поведет себя как вирус кори, тогда вакцина, которая сейчас создается, войдет в национальный календарь прививок. Детишек будут прививать, они будут защищены, как от кори и других инфекционных заболеваний», - сказал Гинцбург.
Схожую позицию занял и врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.
«Хочется надеяться. Но прогнозы – вещь неблагодарная. Посмотрим, осталась неделя», - сказал собеседник НСН.
Ранее Николай Малышев рассказал в эфире НСН, что большинство экспертов ожидают выход на пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России в июне-июле. Только после этого количество заболевших пойдет на спад.
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