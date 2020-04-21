Новости за ночь: Скабеева заявила о необходимости «пугать» россиян коронавирусом

Телеведущая Ольга Скабеева считает необходимым рассказывать россиянам «страшилки» про коронавирус COVID-19 – по её мнению, это побуждает россиян соблюдать самоизоляцию и, как следствие, сдерживать распространение инфекции. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1», передаёт РИА Новости.

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Чем больше россиянам рассказывают про отрицательную статистику по коронавирусу, тем «качественнее» они сидят дома, убеждена Скабеева. В подтверждение своей позиции она привела статистику за последние дни: количество заразившихся в понедельник, 20 апреля, оказалось значительно ниже рекордных показателей суточного прироста заболеваемости, отмечавшихся 18 и 19 апреля.

По последним данным, в России подтверждены 47,1 тысячи случаев заболевания новым коронавирусом.

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ФОТО: Владимир Песня//РИА Новости
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