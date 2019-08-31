Открытие третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево вновь перенесли
Аэропорт Шереметьево сообщил о переносе даты открытия третьей взлетно-посадочной полосы с 1 сентября на более поздний срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление воздушной гавани.
На данный момент точная дата открытия не называется. По информации агентства, сейчас оформляется документация и ведется подготовка сотрудников, которые будут обслуживать полосу.
Ранее в Шереметьево сообщали, что официальное открытие полосы пройдет 1 сентября. Отметим, что открытие третьей ВВП переносили несколько раз. Изначально ее планировали запустить к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.
В середине августа сообщалось, что терминалы аэропорта Шереметьево свяжут поездами-шаттлами к 2022 году.
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