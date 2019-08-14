Терминалы аэропорта Шереметьево свяжут поездами-шаттлами к 2022 году
Южный и северный терминальные комплексы московского аэропорта Шереметьево к 2022 году свяжет железная дорога. Как сообщает «Российская газета», первый этап строительства уже запущен.
Ожидается, что поезда будут курсировать между терминалами каждые 15 минут.
По данным издания, проект реализуется в рамках инвестиционной программы РЖД. Его стоимость оценивают в 12 млрд рублей.
Напомним, в настоящее время из города напрямую можно добраться только в южный терминальный комплекс (терминалы D, E, F). По плану, железную дорогу протянут до северных терминалов (терминалы A, B, C), южный комплекс станет промежуточной остановкой.
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