Новая взлетно-посадочная полоса откроется в Шереметьево 1 сентября
27 августа23:15
В аэропорту Шереметьево третью взлетно-посадочную полосу официально откроют 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение аэропорта.
Как ожидается, с вводом новой полосы число взлетно-посадочных операций увеличится почти вдвое – с 55 операций в час до 90.
По информации агентства, открытие третьей ВВП переносили несколько раз. Изначально ее планировали открыть к Чемпионату мира по футболу в прошлом году.
В середине августа сообщалось, что терминалы аэропорта Шереметьево свяжут поездами-шаттлами к 2022 году.
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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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