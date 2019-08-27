Новая взлетно-посадочная полоса откроется в Шереметьево 1 сентября

В аэропорту Шереметьево третью взлетно-посадочную полосу официально откроют 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение аэропорта.

Как ожидается, с вводом новой полосы число взлетно-посадочных операций увеличится почти вдвое – с 55 операций в час до 90.

По информации агентства, открытие третьей ВВП переносили несколько раз. Изначально ее планировали открыть к Чемпионату мира по футболу в прошлом году.

В середине августа сообщалось, что терминалы аэропорта Шереметьево свяжут поездами-шаттлами к 2022 году.







