«Откровенная ложь»: Волочкова опровергла наличие огромного долга за услуги ЖКХ
Балерина и заслуженная артистка России Анастасия Волочкова прокомментировала сообщения в СМИ о долге по коммунальным услугам.
Журналисты писали, что ТСЖ в Санкт-Петербурге подало на балерину в суд. Причиной называлось наличие у бывшей примы Большого театра долга за услуги ЖКХ в размере 400 тысяч рублей.
Распространенная в СМИ информация не соответствует действительности, заявила Волочкова в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
По ее словам, подобные новости «не стоят и гроша». Сообщения о наличии долга балерина назвала «бредом и откровенной ложью».
«Я всегда за все платила, а уж тем более за коммунальные услуги», - сказала экс-прима.
Волочкова ранее пожаловалась на отсутствие помощи со стороны государства, передает НСН.
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