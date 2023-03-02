«Откровенная ложь»: Волочкова опровергла наличие огромного долга за услуги ЖКХ

Журналисты писали, что ТСЖ в Санкт-Петербурге подало на балерину в суд. Причиной называлось наличие у бывшей примы Большого театра долга за услуги ЖКХ в размере 400 тысяч рублей.

Распространенная в СМИ информация не соответствует действительности, заявила Волочкова в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

По ее словам, подобные новости «не стоят и гроша». Сообщения о наличии долга балерина назвала «бредом и откровенной ложью».

«Я всегда за все платила, а уж тем более за коммунальные услуги», - сказала экс-прима.

Волочкова ранее пожаловалась на отсутствие помощи со стороны государства, передает НСН.

