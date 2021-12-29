«Узаконенное убийство?»: Возможен ли возврат смертной казни в России

В России в будущем может вернуться смертная казнь, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своей книге под названием «Конституционное правосудие: процедура и смысл».

«Пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт», — написал он.

Однако в мае этого года председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил, что отменить мораторий на смертную казнь в России невозможно. Сенатор пояснил, что уже сформированы устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни.

Несмотря на исчерпывающие разъяснения, желающих вернуть высшую меру наказания не убавляется. Например, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев предлагал ввести смертную казнь для педофилов. По его мнению, подвергать высшей мере наказания следует уже после первого случая растления малолетних, не дожидаясь рецидивов. Ранее аналогичным образом высказывалась КПРФ. Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов в своём Telegram-канале перед сентябрьскими выборами в Госдуму также писал, что новому созыву следует отменить мораторий на смертную казнь в России.