«Узаконенное убийство?»: Возможен ли возврат смертной казни в России
Несмотря на появление общественных инициатив за отмену моратория на смертную казнь, власти не спешат с этим неоднозначным решением.
В России в будущем может вернуться смертная казнь, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своей книге под названием «Конституционное правосудие: процедура и смысл».
«Пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт», — написал он.
Однако в мае этого года председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил, что отменить мораторий на смертную казнь в России невозможно. Сенатор пояснил, что уже сформированы устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни.
Несмотря на исчерпывающие разъяснения, желающих вернуть высшую меру наказания не убавляется. Например, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев предлагал ввести смертную казнь для педофилов. По его мнению, подвергать высшей мере наказания следует уже после первого случая растления малолетних, не дожидаясь рецидивов. Ранее аналогичным образом высказывалась КПРФ. Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов в своём Telegram-канале перед сентябрьскими выборами в Госдуму также писал, что новому созыву следует отменить мораторий на смертную казнь в России.
В свою очередь, журналист, телеведущий Владимир Познер, комментируя инициативу Миронова, выступил против отмены моратория на смертную казнь в Российской Федерации.
«Во-первых, это просто узаконенное убийство в виде наказания. Я принципиально считаю, что ни человек, ни власть не имеют права лишать человека жизни. Во-вторых, к сожалению, бывают ошибки, когда судят человека, выносят обвинительный приговор, а потом выясняется, через какое-то время, что он невиновен. Что касается террористов, то эта категория не боится смерти. Более того, они идут осознанно на смерть, полагая, что это их священный долг, и что за это получат воздаяние», - отметил Познер. Он также предлагал заменить мораторий законом, чтобы раз и навсегда прекратить спекуляции вокруг этой темы.
Другие коллеги депутата Хамзаева тоже подходят к вопросу не столь категорично. Так, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский напомнил, что, по опыту других стран, отказ от смертной казни приводит к общему смягчению нравов в обществе.
«Опыт Европы говорит, что казнь не снижает уровень преступности. Там уже много лет никого не казнят, и количество криминальных деяний снижается. У нас мораторий действует уже 25 лет, и число заключенных только снижалось – уже меньше 500 тысяч, а когда-то было несколько миллионов», - подчеркнул собеседник НСН.
Кроме того, политик напомнил, что после распространения смертной казни на насильников многие преступники стали убивать своих жертв, чтобы замести следы.
«Резко возросла смертность от криминальных убийств. Отменили смертную казнь – большее число жертв насилия стали оставаться живыми. То есть возвращение смертной казни не поможет гражданам защититься от преступных посягательств», - пояснил парламентарий.
В свою очередь, заслуженный адвокат, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в пресс-центре НСН напомнил, что смертная казнь не решит проблемы педофилии, так как не снижает уровень преступности. Кроме того, отменить решение в случае ошибки будет нельзя.
«Наша действительность сегодня говорит о том, что ужесточение не дает надлежащего эффекта для противодействия преступности. Смертная казнь не снижает преступность, также велика вероятность судебной ошибки. Мы имеем примеры таких ярких дел, судебные ошибки есть во всем мире, это не только у нас так работает судебная система. Есть основной аргумент против смертной казни – это то, что решение Конституционного суда не обжалуется, не отменяется», - рассказал Трунов.
При этом детский омбудсмен в республике Татарстан, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнила, что Россия ввела мораторий на смертную казнь и связана международными обязательствами, однако это не означает, что высшую меру не вернут никогда.
«Сейчас общественный запрос на снятие моратория на смертную казнь есть, однако у России есть международные обязательства, по которым она ввела мораторий. Мы не можем просто так вернуть смертную казнь. Пока это невозможно с юридической стороны, нужно, чтобы педофилы получали пожизненное заключение, тюрьма должна быть строгого режима с очень жесткими условиями пребывания. У преступника не должно быть шанса, надежды, он не должен жить ожиданием дня, когда выйдет на свободу и снова сможет убивать и насиловать детей», - заявила она.
Комментируя подобные запросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не работают над ужесточением наказания за преступления в отношении детей, сообщает ТАСС.
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