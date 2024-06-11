«Откат на 10 лет»: В Госдуме призвали жестче наказывать за продажу алкоголя в сети

Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в рамках ПМЭФ заявил, что нелегальный рынок по продаже алкоголя в интернете вырос в России за год почти на 60% и в 2023 году оценивался уже в 80 млрд рублей. При этом он добавил, что по оценке НИФИ Минфина, с 2023 по 2027 год сумма выпадающих доходов бюджета из-за нелегальной торговли алкоголем составит 253 млрд рублей. Хамзаев отметил, что запрет на интернет-продажу алкоголя сегодня нарушается, что может негативно повлиять на ситуацию в России в будущем.

«Вопрос продажи алкоголя, безусловно, требует внимания. Я имею ввиду онлайн-продажу алкоголя, потому что она является частью большого теневого рынка. Онлайн-продажа запрещена, но этот запрет нарушают, а правоохранительные органы слабо реагируют. Нам нужно более четко и принципиально работать в этом направлении. Потому что, если мы упустим онлайн-продажу алкоголя, то это откатит нас на 10 лет назад с точки зрения распространения суррогатов, контрафактов. Рост 60% не могу подтвердить или опровергнуть, но то, что сегодня есть лоббисты, которые хотят легализовать онлайн-продажу – это факт. Я категорически против этого. Я считаю, надо сначала навести порядок, а потом уже придумывать онлайн-продажи», - подчеркнул депутат.