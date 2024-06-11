«Откат на 10 лет»: В Госдуме призвали жестче наказывать за продажу алкоголя в сети

Рынок нелегального алкоголя возможно даже выше, чем 80 млрд рублей, заявил НСН депутат Султан Хамзаев.

Сегодня правоохранительные органы должны более принципиально и жестко реагировать на нарушение закона о продаже алкоголя онлайн. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

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Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в рамках ПМЭФ заявил, что нелегальный рынок по продаже алкоголя в интернете вырос в России за год почти на 60% и в 2023 году оценивался уже в 80 млрд рублей. При этом он добавил, что по оценке НИФИ Минфина, с 2023 по 2027 год сумма выпадающих доходов бюджета из-за нелегальной торговли алкоголем составит 253 млрд рублей. Хамзаев отметил, что запрет на интернет-продажу алкоголя сегодня нарушается, что может негативно повлиять на ситуацию в России в будущем.

«Вопрос продажи алкоголя, безусловно, требует внимания. Я имею ввиду онлайн-продажу алкоголя, потому что она является частью большого теневого рынка. Онлайн-продажа запрещена, но этот запрет нарушают, а правоохранительные органы слабо реагируют. Нам нужно более четко и принципиально работать в этом направлении. Потому что, если мы упустим онлайн-продажу алкоголя, то это откатит нас на 10 лет назад с точки зрения распространения суррогатов, контрафактов. Рост 60% не могу подтвердить или опровергнуть, но то, что сегодня есть лоббисты, которые хотят легализовать онлайн-продажу – это факт. Я категорически против этого. Я считаю, надо сначала навести порядок, а потом уже придумывать онлайн-продажи», - подчеркнул депутат.

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Комментируя данные о том, что рынок теневого алкоголя в 2023 году оценивался в 80 млрд рублей, Хамзаев отметил, что не верит этой статистике и предложил ужесточить наказание за продажу алкоголя онлайн.

«Во-первых, я считаю, что эти данные гораздо выше, а во-вторых, никто сегодня точно не сможет сказать, какой этот рынок. У нас введен запрет на онлайн-продажу, так что здесь поможет только ужесточение ответственности, вплоть до уголовной», - подытожил депутат.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил НСН, что нелегальный рынок алкоголя за последние три года сильно сократился, так как вырос уровень жизни граждан.

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ФОТО: РИА Новости
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