В России на два года продлили эксперимент по маркировке импортного алкоголя
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому эксперимент по маркировке импортной алкогольной продукции продлён до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в эксперименте, который стартовал 1 июня 2021 года, принимают участие 11 российских регионов, в том числе Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан и Краснодарский край.
Решение продлить эксперимент было принято в связи со сложившейся геополитической ситуацией и санкций, из-за которых могут быть введён запрет на маркировку ввозимого в Россию алкоголя. Продление позволит не только сформировать новые логистические маршруты, но и создать инфраструктурные объекты.
Ранее в правительстве РФ приняли решение провести с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года эксперимент по маркировке алкогольных коктейлей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru