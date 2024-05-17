В России на два года продлили эксперимент по маркировке импортного алкоголя

Отмечается, что в эксперименте, который стартовал 1 июня 2021 года, принимают участие 11 российских регионов, в том числе Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан и Краснодарский край.

Решение продлить эксперимент было принято в связи со сложившейся геополитической ситуацией и санкций, из-за которых могут быть введён запрет на маркировку ввозимого в Россию алкоголя. Продление позволит не только сформировать новые логистические маршруты, но и создать инфраструктурные объекты.

Ранее в правительстве РФ приняли решение провести с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года эксперимент по маркировке алкогольных коктейлей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

