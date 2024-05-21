Госдума разрешила продажу алкогольных напитков на верандах кафе

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о регулировании розничной продажи алкоголя в летнем кафе.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, соавтор законопроекта Надежда Школкина пояснила РБК, что до этого момента распитие алкоголя на верандах было запрещено, но все закрывали на это глаза.

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Теперь продажа алкоголя на верандах и других сезонных помещениях ресторанов будет разрешена с 1 июня 2024 года.

Так, московские власти снимали запрет с продажи алкоголя на летних верандах до конца 2022 года. В качестве эксперимента была разрешена продажа алкоголя, крепость которого составляет до 16,5% в музеях и концертных залах. К тому же до 31 декабря 2022 года был снят запрет на продажу спиртных напитков такой же крепости в спортивных сооружениях.

У ресторана или кафе обязательно должна быть летняя веранда, иначе летом бизнес может провалиться, рассказал ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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