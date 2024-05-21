Госдума разрешила продажу алкогольных напитков на верандах кафе

Теперь продажа алкоголя на верандах и других сезонных помещениях ресторанов будет разрешена с 1 июня 2024 года.

Так, московские власти снимали запрет с продажи алкоголя на летних верандах до конца 2022 года. В качестве эксперимента была разрешена продажа алкоголя, крепость которого составляет до 16,5% в музеях и концертных залах. К тому же до 31 декабря 2022 года был снят запрет на продажу спиртных напитков такой же крепости в спортивных сооружениях.

У ресторана или кафе обязательно должна быть летняя веранда, иначе летом бизнес может провалиться, рассказал ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров «Радиоточке НСН».

