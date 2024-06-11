«Берут бутылку за 300»: Продажа алкоголя «в черную» сократилась в России
Чтобы нелегальный рынок алкоголя исчез, нужна средняя зарплата, равная цене 120 бутылок хорошей водки, рассказал НСН глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Нелегальный рынок алкоголя за последние три года сильно сократился, так как вырос уровень жизни граждан. Об этом НСН рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в рамках ПМЭФ заявил, что нелегальный рынок по продаже алкоголя в интернете вырос в России за год почти на 60% и составил в 2023 году уже 80 млрд рублей. При этом по оценке НИФИ Минфина с 2023 по 2027 год сумма выпадающих доходов бюджета из-за нелегальной торговли алкоголем составит 253 млрд рублей, добавил он. Дробиз назвал ложью эти данные и пояснил, что государство не теряет никаких средств из-за продажи алкоголя нелегальным путем.
«Все эти цифры от непрофессионалов. Алкогольный рынок в сети – он вообще весь нелегальный. В основном там продается продукция, которая стоит в несколько раз дешевле легальной. Поэтому наше государство с 2017 года не теряет ни одного рубля, после того, как в легальной рознице была введена система ЕГАИС и из легальной продажи полностью убрали нелегальный алкоголь. Бутылка легальной водки сегодня стоит 300 рублей, а бутылка нелегальной – 120-130 рублей. Легальная покупается в специализированном магазине обеспеченной частью населения, а нелегальная – малообеспеченными гражданами с зарплатой до 20 тысяч рублей. И эти рынки и потребители между собой не пересекаются», - пояснил Дробиз.
Он отметил, что за последние пару лет рынок нелегального алкоголя заметно снизился.
«Нелегальный рынок прилично сократился в прошлом и позапрошлом году. На его сокращение повлиял рост уровня жизни граждан. Те малообеспеченные слои населения, которые покупали нелегальную водку, сейчас покупают легальную. Поэтому у нас растет продажа крепкого алкоголя с 2022 года», - поделился он.
По словам Дробиза, чтобы полностью искоренить нелегальную продажу алкоголя, нужно поднять уровень МРОТ минимум в два раза.
«Источник существования нелегального рынка алкоголя исключительно в избыточной дороговизне алкоголя относительно уровня зарплат. Чтобы минимизировать такой рынок, минимальная зарплата должна быть в размере 100-120 легальных бутылок водки, то есть 30-40 тысяч рублей», - заявил он.
Ранее стало известно, что продажи коньяка в России с начала 2024 года выросли более чем на 8%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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