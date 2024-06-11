«Берут бутылку за 300»: Продажа алкоголя «в черную» сократилась в России

Нелегальный рынок алкоголя за последние три года сильно сократился, так как вырос уровень жизни граждан. Об этом НСН рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в рамках ПМЭФ заявил, что нелегальный рынок по продаже алкоголя в интернете вырос в России за год почти на 60% и составил в 2023 году уже 80 млрд рублей. При этом по оценке НИФИ Минфина с 2023 по 2027 год сумма выпадающих доходов бюджета из-за нелегальной торговли алкоголем составит 253 млрд рублей, добавил он. Дробиз назвал ложью эти данные и пояснил, что государство не теряет никаких средств из-за продажи алкоголя нелегальным путем.