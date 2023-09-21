Отец военнослужащего ВС РФ уехал на фронт, узнав о ранении сына

По его словам, его ранили в шею, после чего ему пришлось лечь в госпиталь. Тогда он позвонил маме и узнал, что отец отправился на фронт после известий о ранении.

После выздоровления боец вернулся на фронт. Теперь они с отцом служат вместе. «Морячок» рассказал, что его отец раньше воевал во второй чеченской кампании, но потом ушел в отставку.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».

