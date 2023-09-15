В зоне спецоперации начали использовать роботов
Российские военные начали применять робототехнический комплекс БРГ-1 в зоне спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в оборонно-промышленном комплексе.
На сегодняшний день на фронте находится один такой комплекс. Он был поставлен два месяца назад, и используется для транспортировки раненых и доставки различных грузов.
Робот развивает скорость до 15 километров в час. Дальность работы - до пяти километров, максимальная нагрузка - 250 килограммов.
Ранее днем президент России Владимир Путин заявил, что российские войска в зоне спецоперации укомплектованы современным вооружением. Слова политика приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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