В зоне спецоперации начали использовать роботов

На сегодняшний день на фронте находится один такой комплекс. Он был поставлен два месяца назад, и используется для транспортировки раненых и доставки различных грузов.

Робот развивает скорость до 15 километров в час. Дальность работы - до пяти километров, максимальная нагрузка - 250 килограммов.



Ранее днем президент России Владимир Путин заявил, что российские войска в зоне спецоперации укомплектованы современным вооружением. Слова политика приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».



