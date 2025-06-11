Отец Маск: Ни одна столица мира не сравнится с Москвой

Москва – красивейший город, ни одна столица в мире не сравнится с ней, сообщил РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, Эррол Маск, который является бизнесменом.

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«Я понятия не имел, что Москва такая, какая она есть», - сказал он. Он считает, что Москва - наиболее красивая столица в мире. Он назвал город великолепным.

Маск-старший также указал, что пока не видел Санкт-Петербург.

Эррол Маск высоко оценил благоустройство российской столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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