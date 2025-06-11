Отец Маск: Ни одна столица мира не сравнится с Москвой

«Я понятия не имел, что Москва такая, какая она есть», - сказал он. Он считает, что Москва - наиболее красивая столица в мире. Он назвал город великолепным.

Маск-старший также указал, что пока не видел Санкт-Петербург.

Эррол Маск высоко оценил благоустройство российской столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

