Отец Маска назвал Путина впечатляющим человеком

Ранее Маск-старший прибыл в Москву, он принимает участие в «Форуме будущего 2050», напоминает 360.ru.

«Думаю, он [Путин] - очень впечатляющий человек, очень впечатляющий и устойчивый. Это он доказал», - заявил бизнесмен.

По словам Эррола Маска, он хотел бы поучиться у российского президента хорошему лидерству. При этом предприниматель не ответил на вопрос, планирует ли он встретиться с Владимиром Путиным.

Ранее Илон Маск назвал президента России «неплохим мужиком» и отметил, что не против получить в будущем российский паспорт.

