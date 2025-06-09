Отец Маска назвал Путина впечатляющим человеком

Предприниматель Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, назвал президента России Владимира Путина впечатляющим человеком. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее Маск-старший прибыл в Москву, он принимает участие в «Форуме будущего 2050», напоминает 360.ru.

«Думаю, он [Путин] - очень впечатляющий человек, очень впечатляющий и устойчивый. Это он доказал», - заявил бизнесмен.

По словам Эррола Маска, он хотел бы поучиться у российского президента хорошему лидерству. При этом предприниматель не ответил на вопрос, планирует ли он встретиться с Владимиром Путиным.

Ранее Илон Маск назвал президента России «неплохим мужиком» и отметил, что не против получить в будущем российский паспорт.

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ФОТО: kremlin.ru
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