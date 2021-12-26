Отец 9-летней Тепляковой рассказал о конфликте с МГУ

«Наша версия событий в том, что в нарушение всех законов была просто сорвана процедура экзамена», — заявил мужчина. Согласно регламенту, экзамен проводится в устной форме, и в ходе него студенты отвечают на два вопроса. При этом Алису попросили ответить на первый вопрос письменно, на что дали 20 минут.

Как считает Тепляков, его дочь попросила дать ответы устно, но сделать ей этого не разрешили. Листы с письменными ответами ей также не отдали, при этом с экзамена девочку не отпустили, и после этого «более часа устно спрашивали». «Дверь, между прочим, была закрыта. Полиция это подтвердила», — заявил отец ребенка.

Ранее родители девятилетней студентки МГУ опубликовали в «Живом журнале» открытое письмо. В нем они заявили о нарушении законодательства и «беспрецедентной травле со стороны факультета психологии МГУ».

Ранее в пресс-службе факультета психологии МГУ прокомментировали нападение отца Алисы Тепляковой на завкафедрой из-за экзаменационных итогов студентки.





