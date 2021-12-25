Родители девятилетней студентки МГУ заявили о травле дочери

Родители девятилетней студентки МГУ опубликовали в «Живом журнале» открытое письмо. В нем они заявили о нарушении законодательства и «беспрецедентной травле со стороны факультета психологии МГУ». Подлинность аккаунта со слов отца девочки Евгения Теплякова подтвердило издание «Московский комсомолец».

Сотруднику МГУ понадобилась медпомощь после скандала с отцом девятилетней Тепляковой

Родители обратились к руководству Рособрнадзора, Роспотребнадзора, Роскомнадзора, а также уполномоченным по правам ребенка Москвы и России и правоохранительным органам.

«Просим контролирующие органы, <…>, вмешаться в данную ситуацию, дать правовую оценку действиям сотрудникам факультета психологии МГУ, привлечь к установленной законом ответственности должностных лиц и защитить права несовершеннолетнего», — говорится в тексте письма.

Ранее в пресс-службе факультета психологии МГУ прокомментировали нападение отца Алисы Тепляковой на завкафедрой из-за экзаменационных итогов студентки.

До этого Евгений Теляков заявил, что подаст в суд на психфак МГУ. Причной иска стала неудовлетворительная оценка его дочери на экзамене. Тепляков уверен, что проблема не в знаниях Алисы, а ошибке, допущенной в процедуре экзамена.

Москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике в восемь лет. Затем она поступила в Московский государственный университет на платной основе.

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Фото: скриншот НТВ
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