Психфак МГУ ответил на заявление отца 9-летней студенки о подаче иска в суд

На факультете психологии в МГУ заявили, что нарушений при приеме экзамена у 9-летней студентки Алисы Тепляковой не было. Об этом сообщает «Lenta.Ru» со ссылкой на пресс-секретаря психфака вуза Александру Долгих.

Долгих отметила, что « ничего специального для Алисы мы не придумывали. Не было ни задачи, ни потребности в этом».

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По словам пресс-секретаря психфака, Алиса сдает сессию досрочно исключительно по желанию родителей. Долгих подчеркнула, что отец девочки, Евгений Тепляков отказался от консультации психологов, которые помогли бы разработать для юной студентки индивидуальных подход обучения. В вузе очень обеспокоены психическим здоровьем Алисы.

Ранее Евгений Теляков заявил, что подаст в суд на психфак МГУ. Причной иска стала неудовлетворительная оценка его дочери на экзамене. Тепляков уверен, что проблема не в знаниях Алисы, а ошибке, допущенной в процедуре экзамена.

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Фото: скриншот НТВ
ТЕГИ:ПсихологияМГУ
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