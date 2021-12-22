Психфак МГУ ответил на заявление отца 9-летней студенки о подаче иска в суд

На факультете психологии в МГУ заявили, что нарушений при приеме экзамена у 9-летней студентки Алисы Тепляковой не было. Об этом сообщает «Lenta.Ru» со ссылкой на пресс-секретаря психфака вуза Александру Долгих.

Долгих отметила, что « ничего специального для Алисы мы не придумывали. Не было ни задачи, ни потребности в этом».