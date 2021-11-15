Детского омбудсмена попросили защитить 9-летнюю студентку Алису Теплякову

Активисты в интернете собирают подписи в адрес Уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщает телеканал «360».

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Они просят проверить эмоциональное и физическое состояние 9-летней Алисы Тепляковой, которая учится в МГУ на факультете психологии. Органы опеки активисты просят проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых.

Авторы петиции вспомнили последний выход на публику семьи Тепляковых в программе «Док-ток». Отмечается измученный вид Алисы и странное покашливание девочки, похожее на вокализированные тики.

Ранее учебную программу 9-летней Алисы Тепляковой, которая является студенткой МГУ, в ее семье назвали подходящей для ребенка.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:ОбразованиеДетский Омбудсмен
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