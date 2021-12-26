Отец 9-летней студентки МГУ отреагировал на рекомендацию СПЧ приостановить обучение
Отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений считает, что член Совета по правам человека, доктор психологического наук Александр Асмолов, который рекомендовал приостановить учебу девочки в вузе, поступил неэтично. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Асмолов поступает неэтично», — заявил Тепяков.
Ранее Александр Асмолов заявил, что 9-летней Алисе Тепляковой следует приостановить обучение в МГУ. Свои рекомендации он направил главе СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а также уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, сообщает РИА «Новости».
Алиса Теплякова начала учебу в МГУ в 2021 году. Напомним, москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике в восемь лет. Затем она поступила в университет на платной основе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 721 / сут.
Умерли
304 тыс.+968 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+37 285 / сут.
- Подруга Хованского призвала адвокатов проверить изменение меры пресечения блогеру
- Отец 9-летней студентки МГУ отреагировал на рекомендацию СПЧ приостановить обучение
- ВТОржение в Россию. Эксперты ответили по европейскому счету
- Путин: России дальше отступать некуда
- Продвижение НАТО на восток стало «вопросом жизни и смерти» для России - Песков
- Песков: Путин в политике выше гроссмейстера
- Минобороны Украины беременных и матерей поставит на воинский учет
- В СПЧ призывают приостановить обучение в МГУ 9-летней Алисы Тепляковой
- Еще одно массовое ДТП произошло в Башкирии – пострадали 11 машин
- Москвичей предупредили о надвигающейся метели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru