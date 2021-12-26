Отец 9-летней студентки МГУ отреагировал на рекомендацию СПЧ приостановить обучение

Отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений считает, что член Совета по правам человека, доктор психологического наук Александр Асмолов, который рекомендовал приостановить учебу девочки в вузе, поступил неэтично. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отец 9-летней Тепляковой рассказал о конфликте с МГУ

«Асмолов поступает неэтично», — заявил Тепяков.

Ранее Александр Асмолов заявил, что 9-летней Алисе Тепляковой следует приостановить обучение в МГУ. Свои рекомендации он направил главе СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а также уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, сообщает РИА «Новости».

Алиса Теплякова начала учебу в МГУ в 2021 году. Напомним, москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике в восемь лет. Затем она поступила в университет на платной основе.

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Фото: скриншот НТВ
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