В СПЧ призывают приостановить обучение в МГУ 9-летней Алисы Тепляковой
По мнению члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека, заведующего кафедрой психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Асмолова, 9-летней студентке МГУ Алисе Тепляковой рекомендуется приостановить обучение. Соответствующие рекомендации он направил главе СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а также уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, сообщает РИА «Новости».
Асмолов считает, что «социально-педагогический эксперимент» по обучению 9-летней девочки может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического развития Тепляковой. Он предложил взять под контроль «драматическую ситуацию» 9-летней студенткой.
«В целях обеспечения психологического здоровья ребенка и позитивного эмоционального климата в ее семье, предотвращения психотравматических последствий данного эксперимента, избежания риска буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса, а также для соблюдения конвенции по правам ребенка, прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой», — цитирует документ Газета.ru.
Родители девятилетней студентки МГУ опубликовали в «Живом журнале» открытое письмо. В нем они заявили о нарушении законодательства и «беспрецедентной травле со стороны факультета психологии МГУ». Подлинность аккаунта со слов отца девочки Евгения Теплякова подтвердило издание «Московский комсомолец». Родители обратились к руководству Рособрнадзора, Роспотребнадзора, Роскомнадзора, а также уполномоченным по правам ребенка Москвы и России и правоохранительным органам.
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