В СПЧ призывают приостановить обучение в МГУ 9-летней Алисы Тепляковой

Асмолов считает, что «социально-педагогический эксперимент» по обучению 9-летней девочки может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического развития Тепляковой. Он предложил взять под контроль «драматическую ситуацию» 9-летней студенткой.

«В целях обеспечения психологического здоровья ребенка и позитивного эмоционального климата в ее семье, предотвращения психотравматических последствий данного эксперимента, избежания риска буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса, а также для соблюдения конвенции по правам ребенка, прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой», — цитирует документ Газета.ru.

Родители девятилетней студентки МГУ опубликовали в «Живом журнале» открытое письмо. В нем они заявили о нарушении законодательства и «беспрецедентной травле со стороны факультета психологии МГУ». Подлинность аккаунта со слов отца девочки Евгения Теплякова подтвердило издание «Московский комсомолец». Родители обратились к руководству Рособрнадзора, Роспотребнадзора, Роскомнадзора, а также уполномоченным по правам ребенка Москвы и России и правоохранительным органам.

