Иконы, гранаты и бобины: Что находят при очистке Арктики
Волонтеры и экологи в ходе очистки арктической зоны находят разные артефакты - от боевых гранат военных времен до музейных экспонатов, сказал НСН Андрей Нагибин.
В ходе уборки в арктической зоне было обнаружено множество различных артефактов, в частности кинопленки 1930-х годов, сказал в эфире НСН руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.
В рамках пленарной сессии научно-практического форуме «Земляне», проходящего в Архангельской области, Нагибин рассказал, что обнаруженные в Арктике кинопленки, так называемые бобины, передадут специалистам, которые попробуют их восстановить и оцифровать. По его словам, при уборке в арктической зоне часто сложно понять, что именно ты нашел - мусор или музейную ценность.
«Когда убираешься в арктической зоне, иногда даже непонятно, что перед тобой - музейные ценности, раритет или металлолом. Различать это сложно, так как, например, трактора, которые работали в этой зоне 80-90 лет назад, уже считаются раритетом. Очень много всего интересного можно найти. В 2023 года при уборке на речке Колосйоки в Мурманской области, недалеко от Норвегии, мы наткнулись на какую-то заиленную доску. Стали внимательнее смотреть, оказалось, что это икона. Мы ее передали на реставрацию в Санкт-Петербургский реставрационный университет. В итоге выяснилось, что это была раритетная икона Николая Чудотворца. Икону передали Мурманской епархии, ее осветили и сейчас она находится в алтаре местной церкви поселка Никель. Мурманский епископ благословил нашу работу и сказал, что она теперь под присмотром Николая Чудотворца», - сказал собеседник НСН.
Он также поделился планами создать музей, посвященный интересным находкам в арктической зоне.
«Сейчас есть идея создать музей «Чистая Арктика», чтобы наши волонтеры могли передать туда интересные экспонаты с историей. В местах боевых действий в Мурманской области мы находили множество гранат, приходилось вызывать саперов. На Чукотке мы нашли бобины со старыми фильмами, будем пробовать реставрировать. В свое время были передвижные «красные уголки», чтобы крутить кино. Эти бобины перевозили на оленях в 30-40-х годах. По поводу очистки мыса Челюскин мы ведем переговоры с Русским географическим обществом и историками, потому все дома для полярников в том районе были построены в 1934-1938 годах. Нужно смотреть, разбираться, привлекать историков, потому что там все очень сложно», - отметил специалист.
По его словам, экология Арктики очень трепетна, из-за чего ученым и волонтерам приходится работать очень аккуратно.
«Поработав в Арктике уже пятый год, мы начинаем понимать, что не везде стоит убираться, не везде стоит ворошить прошлое. Если что-то уже лежит брошенное, допустим, тяжелая техника, и она не представляет собой какую-то утечку топлива, она далеко от жилых пунктов, от нефтяных мест, то ее лучше и не трогать. Нужно очень трепетно ко всему относиться, потому что мы захотим полезть куда-то вглубь, поедем туда на вездеходе, а следы от него не зарастут еще 80-100 лет. Главное – не сделать хуже, ведь экология Арктики очень трепетна. Основная проблема в Арктике – 200-литровые бочки, потому что когда не было танкеров, топливо возили именно в бочках, которые потом оттуда не вывозили», - заключил эксперт.
Ранее научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян и главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Анатолий Фролов в разговоре с НСН оценили негативные последствия для регионов России, если «хайповое» обмеление Каспийского моря продолжится.
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