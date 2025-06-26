Иконы, гранаты и бобины: Что находят при очистке Арктики

По его словам, экология Арктики очень трепетна, из-за чего ученым и волонтерам приходится работать очень аккуратно.

«Поработав в Арктике уже пятый год, мы начинаем понимать, что не везде стоит убираться, не везде стоит ворошить прошлое. Если что-то уже лежит брошенное, допустим, тяжелая техника, и она не представляет собой какую-то утечку топлива, она далеко от жилых пунктов, от нефтяных мест, то ее лучше и не трогать. Нужно очень трепетно ко всему относиться, потому что мы захотим полезть куда-то вглубь, поедем туда на вездеходе, а следы от него не зарастут еще 80-100 лет. Главное – не сделать хуже, ведь экология Арктики очень трепетна. Основная проблема в Арктике – 200-литровые бочки, потому что когда не было танкеров, топливо возили именно в бочках, которые потом оттуда не вывозили», - заключил эксперт.

Ранее научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян и главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Анатолий Фролов в разговоре с НСН оценили негативные последствия для регионов России, если «хайповое» обмеление Каспийского моря продолжится.

