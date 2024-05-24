Банкротство — не выход: Пассажирам предложили решать споры с авиакомпаниями до суда

«Есть система бронирования, которая формирует маршрутную квитанцию, то есть сам авиабилет со всеми условиями, где указан код бронирования и все параметры перевозки, включая габариты провозимого багажа и прочие услуги. Ключевая проблема заключается в том, есть ли у пассажиров трудности с ознакомлением с разными видами ограничений по провозимому багажу. У каждой компании они разные. Соответственно, пассажирам порой приходится доплачивать за багаж, и они пишут жалобу. Системы бронирования работают, как правило, их всего две. Проблемы технического характера у крупных авиакомпаний исключены. Однако есть региональные аэропорты, которые не поддерживают современные системы бронирования, допустим, в Ульяновске, в Улан-Удэ и прочих небольших авиационных узлах, где маршрутные квитанции и билеты формируются в более ручном режиме, вследствие чего иногда допускаются различные ошибки. Маленькие региональные авиакомпании также формируют маршрутные квитанции, минуя общепринятые системы бронирования. То есть для основного числа пассажиров, которые путешествуют из московского авиационного узла либо ведущими авиакомпаниями, такой проблемы нет, она в принципе не носит массовый характер», — сказал Герасимов.

Собеседник НСН добавил, что приостановка перевозок — чрезмерная мера наказания, а пассажирам лучше урегулировать споры в досудебном порядке.

«Логично, что за неудобства надо расплачиваться, но у нас есть штраф по закону “О защите прав потребителей”, который подразумевает компенсацию самому пассажиру, а предлагаемые Минтрансом взыскания будут накладываться на юридических и должностных лиц, то есть, как правило, на руководителей, которые к выпуску билетов отношения не имеют. Допускаю, что это не очень справедливо. Что касается приостановки деятельности авиакомпании — думаю, что опасность повторного нарушения гораздо ниже, чем эта мера, которая приведет к тому, что десятки тысяч человек потеряют работу, и отсутствию перевозки пассажиров. Это повлечет банкротство любой авиакомпании. Поэтому мера наказания в виде штрафа имеет место быть как воспитательная, но прекращение перевозок на три месяца — это уже чрезмерная мера, несоразмерная нарушению. Было бы логично продумать дополнительный порядок компенсации пассажирам за неудобство, чтобы они не в суд обращались по закону “О защите прав потребителей”, а урегулировали эти споры в досудебном порядке. Тогда и дисциплина наладилась бы, и пассажиры были бы только рады», — подчеркнул эксперт.

В заключение Герасимов пояснил, что ошибки в некоторых буквах в документах фатальны лишь в случае международных перелетов.

«В системах бронирования не используется кириллица, а только латинский алфавит, поэтому, например, буквы “ё” там априори нет. Когда у нас идет общегражданский паспорт, то допускаются различные вариации. Главное, чтобы совпадали дата рождения и номер провозного документа. Если у нас международная перевозка, то любая ошибка хоть на одну букву будет фатальной и повлечет за собой невозможность принятия пассажира к перевозке. Если же рейс внутрироссийский, то используются только латинские буквы, поэтому там никаких проблем не будет. Из крупных авиакомпаний только авиакомпания “Победа” использует систему бронирования “Сирена”, которая в отдельных аэропортах позволяет создавать маршрутные квитанции на русском языке и еще отчество вписывать. Вот для них, если в каких-то других буквах, кроме “е”, “ё”, “и” и “й”, будут допущены ошибки, пассажир не будет допущен к перевозке», — подытожил он.

Ранее авиаэксперт Роман Гусаров заявил, что отмена льготных тарифов за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке не повысит цены на авиабилеты.

