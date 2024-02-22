«Давно следят!»: Клименко о требованиях Минтранса предоставлять данные пассажиров
Герман Клименко заявил НСН, что все сведения о пассажирах и так собираются в единую базу, органы запрашивают их по необходимости.
Все сведения о пассажирах давно собираются в единую базу, теперь Минтранс решил заняться и «цифровыми следами», заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН. По его словам, правоохранительные органы могут запросить данные в целях борьбы с преступностью.
Минтранс предложил обязать перевозчиков передавать номера телефонов, сведения о билетах, IP-адресах, учетных записях пользователей, данные банковских карт пассажиров в единую базу данных, пишет «Коммерсант». Ведомство разработало соответствующий проект приказа, расширяющего перечень данных для предоставления в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности. Клименко считает, что для обычных пользователей ничего не изменится.
«Речь идет о покупателях билетов в онлайне. Эти данные все есть, вопрос только доступа к ним. Когда граждане покупают билет, там указываются фамилия, имя, отчество, а также они оставляют цифровые следы. Мы понимаем, что в органы должна сваливаться информация, кто и куда едет, мало ли преступники. Если мы не будем впадать в паранойю, что все за нами следят, то поймем, что запрашивают только те данные, которые необходимы. Но все данные попадают в специализированную базу, по которой потом ищут бандитов. Наши коллеги на той стороне давно уже все собирают», - рассказал он.
Расширение предоставляемой информации Клименко объяснил цифровой реальностью, с которой сегодня только учатся работать.
«Теперь просто попросили добавить IP-адреса и еще какие-то дополнительные истории. Это корректировка уже существующих правил с поправкой на IT-мир. У нас теперь новая цифровая реальность, в которой нужно учиться работать», - заключил собеседник НСН.
Ранее генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов заявил «Радиоточке НСН», что электронные путевки вызывают вопросы из-за конфиденциальности данных, так как покупатели указывают данные паспортов, адреса, сколько они заплатили, с кем они летят и другую информацию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Промес попросил гарантий безопасности для дачи показаний в суде Нидерландов
- Тутта Ларсен назвала канал MTV инструментом «мягкой силы» Запада
- «Дурацкая собака»: Организатор объяснил усталостью отключение робопеса на играх в Казани
- Памфилова назвала достойными всех кандидатов на должность президента РФ
- СМИ: Ноэл Галлахер отказался от воссоединения Oasis
- Словакия сохранит запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины
- Полет Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М продлился 30 минут
- Сотрудников украинского военкомата осудят за пытки
- Великобритания ввела новые санкции против РФ
- Банк России удалил систему Contact из реестра платежных систем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru