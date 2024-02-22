«Давно следят!»: Клименко о требованиях Минтранса предоставлять данные пассажиров

«Речь идет о покупателях билетов в онлайне. Эти данные все есть, вопрос только доступа к ним. Когда граждане покупают билет, там указываются фамилия, имя, отчество, а также они оставляют цифровые следы. Мы понимаем, что в органы должна сваливаться информация, кто и куда едет, мало ли преступники. Если мы не будем впадать в паранойю, что все за нами следят, то поймем, что запрашивают только те данные, которые необходимы. Но все данные попадают в специализированную базу, по которой потом ищут бандитов. Наши коллеги на той стороне давно уже все собирают», - рассказал он.

Расширение предоставляемой информации Клименко объяснил цифровой реальностью, с которой сегодня только учатся работать.

«Теперь просто попросили добавить IP-адреса и еще какие-то дополнительные истории. Это корректировка уже существующих правил с поправкой на IT-мир. У нас теперь новая цифровая реальность, в которой нужно учиться работать», - заключил собеседник НСН.

Ранее генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов заявил «Радиоточке НСН», что электронные путевки вызывают вопросы из-за конфиденциальности данных, так как покупатели указывают данные паспортов, адреса, сколько они заплатили, с кем они летят и другую информацию.

