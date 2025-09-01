«От ВДВ до школьников»: Какие праздники отмечали в Музее Победы в августе
Праздничные мероприятия в Музее Победы в последний месяц лета посвятили бойцам ВДВ, физкультурникам, фронтовым собакам и детям, а также Дню российского кино и Дню государственного флага.
В августе в Музее Победы организаторы подготовили немало интересных торжеств, принять участие в которых смогли все желающие.
ПРАЗДНИК ГОЛУБЫХ БЕРЕТОВ
Первые августовские выходные в Музее Победы были посвящены Дню ВДВ. По традиции ветераны-десантники посетили Поклонную гору 2 и 3 августа, почтили память боевых товарищей, возложили цветы к мемориалу воинам-интернационалистам и вспомнили армейские будни.
Гости музея узнали о подвигах подразделений парашютно-десантных войск в годы Великой Отечественной войны, а также смогли пройти курс молодого бойца и почувствовать себя десантниками. Обращаться с парашютом и специальным снаряжением посетителей обучили инструкторы на площадке «Десантники РККА».
Кроме того, все желающие смогли научиться сборке-разборке автомата АК-74, ориентированию на месте и установке армейской палатки, а также посоревноваться в спортивных состязаниях и проверить меткость в страйкбольном тире Музея «Г.О.Р.А.»
Выступлениями любителей музыки порадовали участники и победители Всероссийского фестиваля «Душа баяна» и проекта «Народный микрофон», члены клуба авторской военно-патриотической песни «Ветер Побед», артисты «Москонцерта» и другие солисты и музыканты. Также все желающие поучаствовали в мастер-классе по современным танцам, который провела студия Ивана Макарова.
ФИЗКУЛЬТ-УРА!
Посвященные Дню физкультурника праздничные мероприятия состоялись в Музее Победы 9 и 10 августа. Как и всегда, организаторы подготовили для москвичей и гостей столицы творческие и спортивные состязания, квизы и квесты, экскурсии, концерты и мастер-классы.
Посетители музея смогли проверить по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» уровень физической подготовки. Самые активные участники получили призы и бонусы городской программы лояльности «Миллион призов».
Также кандидат в мастера спорта по триатлону Ильяс Погодин провел разминку и комплекс упражнений по общей физической подготовке 9 августа, а после пробежки по парку в Музее «Г.О.Р.А.» началась семейная эстафета.
Кроме того, в тот же день на Поклонной горе состоялись занятие по современной хореографии и флешмоб «Физкульт-привет», а мастер-классы от студии современных танцев Ивана Макарова смогли посетить все желающие на танцевальной площадке и «Фронтовой агитбригаде».
Танцевальная программа продолжилась и на следующий день — дипломированные педагоги всемирного танцевального совета, судьи международной категории, танцевальная пара международного класса Ирина Макарова и Вячеслав Тарасов провели «Школу одного танца».
На спортплощадках на территории музея дети и взрослые смогли пострелять в пневматическом тире, поучаствовать в шахматных турнирах, посостязаться в армрестлинге, сыграть в городки, посмотреть показательные заезды картинг-клуба и посетить выставку парашютов и оружия.
ЧЕТВЕРОНОГИЕ СОЛДАТЫ
Следующие выходные, 16 и 17 августа, были посвящены Дню фронтовой собаки, который отмечается 19 августа. Посетители музея смогли поучаствовать в конкурсах и викторинах, а также узнать о службе собак в годы Великой Отечественной войны.
Праздник был учрежден девять лет назад по инициативе Музея Победы. Все гости мемориального комплекса на Поклонной горе смогли принять участие в IX Семейном фестивале «День Фронтовой собаки» в Музее «Г.О.Р.А.», где профессиональные кинологи со своими воспитанниками провели показательные выступления и воспроизвели боевые эпизоды военных времен.
Кроме того, мастер-классы и концерты для любителей танцев и музыки прошли сразу на нескольких площадках. Так, детский музыкально-драматический театр «А-Я» показал на главной сцене Музея «Г.О.Р.А.» музыкальный спектакль «Майский вальс». Он был посвящен артистам фронтовых бригад, выступавшим в годы Великой Отечественной войны.
Также солисты вокальной студии «Музыкальный ларец» под руководством Дарьи Масловой, артисты «Москонцерта» и продюсерского центра Voytenko.pro, а также участники и победители Всероссийского фестиваля «Душа баяна» приняли участие в концерте, который состоялся возле легендарной «полуторки» 17 августа.
ФЛАГ МОЕГО ГОСУДАРСТВА
Масштабный флешмоб, посвященный Дню российского флага, прошел в Музее Победы 22 августа. В российский триколор выстроились около 400 активистов и школьников в бело-сине-красных футболках.
В начале мероприятия был снят «народный клип» на хит Дениса Майданова, в котором участвовали сотни москвичей. Работа доступна в соцсетях музея.
По словам представителей Музея Победы, праздник российского флага позволяет почувствовать себя частью великой державы и объединяет всех россиян в желании сделать страну процветающей и сильной.
СВЕТ, КАМЕРА, МОТОР!
Ко Дню российского кино, который отмечается 29 августа, организаторы подготовили в Музее Победы иммерсивную кинореконструкцию «Патруль на страже». Мероприятия прошли 23 августа.
Так, в 12:00, 14:00 и 16:00 возле Памятника странам — участницам Антигитлеровской коалиции гости музея смогли погрузиться в атмосферу советской съемочной площадки. Актеры, переодетые в форму сотрудников милиции, сражались с правонарушителями и демонстрировали при их задержании решительность и отвагу.
Кроме того, посетители музея 23-24 августа познакомились с популярными профессиями середины XX века, разучили ретро-танцы и сфотографировались с советскими ретро-автомобилями. Автор-исполнитель, лауреат международного конкурса «Поющий Ангел» Андрей Селиванов, солисты вокальной студии FaSiLa детского центра культуры «Шанс» и другие артисты исполнили известные советские композиции о войне, Родине и любви.
ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО…
Торжественная церемония закрытия сезона детского клуба «Лето Побед» прошла 29 августа в Музее Победы.
По словам директора клуба Марии Гуменюк, мероприятие посетили участники программы «Парк Победы. Главный патриотический», а организаторы мероприятия подготовили красочную историческую реконструкцию, повествующую о подвигах летчиков, танкистов, связистов и пехотинцев.
Ярким завершением праздника стал гала-концерт в музее «Г.О.Р.А.» с ведущей Детского радио Лерой Сарафановой. На сцене выступили детская музыкальная группа «Непоседы», Маруся и Ника Левкины, а также артисты музыкального театра «На Поклонке».
Клуб «Лето Побед» посетили порядка 6000 столичных школьников. Они стали гостями 500 экскурсий по Музею истории ГАИ, музею «Г.О.Р.А.» и Музею Победы, встретились с сотрудниками МЧС и Росгвардии, а также участвовали более чем в 200 мастер-классах, на которых занимались 3D-моделированием, рисованием, танцами, пением и многим другим на протяжении 13 смен.
Гостями детского клуба стали программный директор и ведущий музыкальных программ радиостанции «Наше Радио» Игорь Паньков, певица Виктория Дайнеко, певица и актриса Маруся Левкина, доброволец отрядов «Барс-6» и «Барс-31» Владимир Измайлов, ветеран спецоперации, кавалер ордена Мужества Александр Князев, соло-пилотажник авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» ВВС России, пилот-инструктор Boeing 737 Дмитрий Копосов и многие другие.
…И ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Завершили летнюю программу Музея Победы праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. В минувшие выходные, 30 и 31 августа, юные москвичи и гости столицы смогли узнать о жизни своих ровесников в 1940-х годах.
Дети и их родители смогли сразиться в городки, шахматы и другие игры, разучили популярные танцы середины прошлого столетия и исполнили любимые детские песни. О востребованных профессиях тех лет рассказали реконструкторы на «Площади мастеров».
На площадке «Фронтовая агитбригада» известные детские песни исполнили 30 августа коллектив «Музыкальная дорожка», детская эстрадная студия «Нейна», ансамбль «МультиКейс» и музыкальный театр «На Поклонке», а на главной сцене Музея «Г.О.Р.А.» в тот же день состоялись выступления учеников школы искусств певицы МакSим и эстрадного коллектива «Коломбина».
Кроме того, возле «полуторки» 31 августа Центр творчества «Льдинка» представил концерт «Когда мои друзья со мной». Также в филиале музея на Поклонной горе состоялся Фестиваль детского и юношеского творчества «Первый звонок». Представили музыкальную программу и в колоннаде Музея Победы.
Гости музея смогли поучаствовать в квесте «Вперед к Победе!» и познакомились на площадке «Поступи! Учись! Побеждай!» с современными военными профессиями — здесь представители военных вузов Москвы рассказали ученикам старших классов о своих учебных заведениях, условиях поступления и специальностях.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru