ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Посвященные Дню физкультурника праздничные мероприятия состоялись в Музее Победы 9 и 10 августа. Как и всегда, организаторы подготовили для москвичей и гостей столицы творческие и спортивные состязания, квизы и квесты, экскурсии, концерты и мастер-классы.

Посетители музея смогли проверить по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» уровень физической подготовки. Самые активные участники получили призы и бонусы городской программы лояльности «Миллион призов».

Также кандидат в мастера спорта по триатлону Ильяс Погодин провел разминку и комплекс упражнений по общей физической подготовке 9 августа, а после пробежки по парку в Музее «Г.О.Р.А.» началась семейная эстафета.

Кроме того, в тот же день на Поклонной горе состоялись занятие по современной хореографии и флешмоб «Физкульт-привет», а мастер-классы от студии современных танцев Ивана Макарова смогли посетить все желающие на танцевальной площадке и «Фронтовой агитбригаде».

Танцевальная программа продолжилась и на следующий день — дипломированные педагоги всемирного танцевального совета, судьи международной категории, танцевальная пара международного класса Ирина Макарова и Вячеслав Тарасов провели «Школу одного танца».

На спортплощадках на территории музея дети и взрослые смогли пострелять в пневматическом тире, поучаствовать в шахматных турнирах, посостязаться в армрестлинге, сыграть в городки, посмотреть показательные заезды картинг-клуба и посетить выставку парашютов и оружия.

ЧЕТВЕРОНОГИЕ СОЛДАТЫ

Следующие выходные, 16 и 17 августа, были посвящены Дню фронтовой собаки, который отмечается 19 августа. Посетители музея смогли поучаствовать в конкурсах и викторинах, а также узнать о службе собак в годы Великой Отечественной войны.

Праздник был учрежден девять лет назад по инициативе Музея Победы. Все гости мемориального комплекса на Поклонной горе смогли принять участие в IX Семейном фестивале «День Фронтовой собаки» в Музее «Г.О.Р.А.», где профессиональные кинологи со своими воспитанниками провели показательные выступления и воспроизвели боевые эпизоды военных времен.

Кроме того, мастер-классы и концерты для любителей танцев и музыки прошли сразу на нескольких площадках. Так, детский музыкально-драматический театр «А-Я» показал на главной сцене Музея «Г.О.Р.А.» музыкальный спектакль «Майский вальс». Он был посвящен артистам фронтовых бригад, выступавшим в годы Великой Отечественной войны.

Также солисты вокальной студии «Музыкальный ларец» под руководством Дарьи Масловой, артисты «Москонцерта» и продюсерского центра Voytenko.pro, а также участники и победители Всероссийского фестиваля «Душа баяна» приняли участие в концерте, который состоялся возле легендарной «полуторки» 17 августа.

ФЛАГ МОЕГО ГОСУДАРСТВА

Масштабный флешмоб, посвященный Дню российского флага, прошел в Музее Победы 22 августа. В российский триколор выстроились около 400 активистов и школьников в бело-сине-красных футболках.

В начале мероприятия был снят «народный клип» на хит Дениса Майданова, в котором участвовали сотни москвичей. Работа доступна в соцсетях музея.

По словам представителей Музея Победы, праздник российского флага позволяет почувствовать себя частью великой державы и объединяет всех россиян в желании сделать страну процветающей и сильной.