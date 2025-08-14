Музей Победы на Поклонной горе подготовил программу ко Дню фронтовой собаки
В Москве Музей Победы на Поклонной горе подготовил бесплатную программу мероприятий ко Дню фронтовой собаки. В субботу, 16 августа, москвичи и гости столицы узнают о службе собак в годы Великой Отечественной войны, а также смогут поучаствовать в викторинах и конкурсах. В Музее Победы напомнили, что памятная дата - День фронтовой собаки, который отмечается 19 августа, учреждена девять лет назад по инициативе сотрудников их учреждения.
«В этот день в 1943 году овчарка-диверсант Дина не только сбросила взрывчатку перед приближающимся немецким поездом, подорвав его, но и сама осталась в живых. Это был первый случай в годы Великой Отечественной войны», — рассказали в пресс-службе.
Всех посетителей мемориального комплекса на Поклонной горе также в субботу пригашают на IX Семейный фестиваль «День Фронтовой собаки» в Музее «Г.О.Р.А.». Профессиональные кинологи и служебные собаки воспроизведут боевые эпизоды времен войны, пройдут также показательные выступления.
Для любителей музыки и танцев все выходные будут проходить концерты и мастер-классы сразу на нескольких площадках.
16 августа на главной сцене Музея «Г.О.Р.А.» детский музыкально-драматический театр «А-Я» покажет музыкальный спектакль «Майский вальс», посвященный артистам фронтовых бригад времен Великой Отечественной войны.
17 августа около легендарной полуторки пройдет концерт вокальной студии «Музыкальный Ларец» под руководством Дарьи Масловой, а также выступят участники и победители Всероссийского фестиваля «Душа баяна», артисты продюсерского центра «Voytenko.pro» и «Москонцерта».
Программу «Парк Победы. Главный патриотический» проводит Музей Победы при поддержке Правительства Москвы. Генеральные информационные партнеры проекта – телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинг АО «Москва Медиа», газета «Аргументы Недели», медиахолдинг «ФедералПресс», медиахолдинг «Вечерняя Москва», Информационное агентство «Мангазея», РИА «Победа РФ».
