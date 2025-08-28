Праздничная программа ко Дню знаний пройдет в Музее Победы 30-31 августа
Посвященная Дню знаний праздничная программа пройдет в Музее Победы 30 и 31 августа. Юные гости музея смогут узнать о жизни своих ровесников в 1940-х годах. Мероприятие состоится в рамках программы «Парк Победы. Главный патриотический».
По словам представителей музея, дети их родителей смогут поучаствовать в викторинах о школе, исполнить любимые детские песни, разучить популярные танцы середины XX века, а также сразиться в шахматы, городки и другие игры. «На “Площади мастеров” реконструкторы в исторических костюмах расскажут о востребованных профессиях тех лет», — добавили в Музее Победы.
Кроме того, для любителей музыки выступят как юные артисты, так и профессиональные артисты. В частности, музыкальный театр «На Поклонке», ансамбль «МультиКейс», детская эстрадная студия «Нейна» и коллектив «Музыкальная дорожка» исполнят известные детские песни на площадке «Фронтовая агитбригада» 30 августа. Также на главной сцене Музея «Г.О.Р.А.» выступят вокально-эстрадный коллектив «Коломбина» и ученики школы искусств певицы МакSим.
Кроме того, концерт Центра творчества «Льдинка» «Когда мои друзья со мной» состоится 31 августа возле легендарной полуторки, а Фестиваль детского и юношеского творчества «Первый звонок» пройдет в филиале музея на Поклонной горе. Музыкальная программа будет представлена и в колоннаде Музея Победы.
Также гости смогут принять участие в квесте «Вперед к Победе!» и познакомиться с современными военными профессиями на площадке «Поступи! Учись! Побеждай!», где представители столичных военных вузов расскажут старшеклассникам о своих учебных заведениях, условиях поступления и специальностях.
Всего возле Музея Победы будут работать 80 интерактивных площадок, демонстрирующих атмосферу 1940-х годов. Организаторы приготовили для гостей музея творческие и спортивные состязания, мастер-классы и экскурсии. Также посетители смогут попробовать свои силы на площадке «Курс молодого бойца» и сфотографироваться с военным ретроавтомобилем 1940-х годов.
Программу «Парк Победы. Главный патриотический» проводится при поддержке московского правительства. Генеральные информационные партнеры проекта – телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинг АО «Москва Медиа», газета «Аргументы Недели», медиахолдинг «ФедералПресс», медиахолдинг «Вечерняя Москва», Информационное агентство «Мангазея», РИА «Победа РФ».
