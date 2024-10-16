«От своих слов не откажусь!»: Экономист Зубец рассказал, кто замешан в его травле
Скандальный экономист Алексей Зубец поделился с НСН, что травля на него началась еще до обсуждения налога на бездетность, и предположил, что в этом могут быть замешаны украинцы или секта.
Экономист Алексей Зубец, подвергшийся «хейту» в Сети после обсуждения суммы налога на бездетность, рассказал НСН, что не боится угроз и не собирается отказываться от своих слов, а также предположил, что травля на него – заказная.
Ранее в эфире телеканала НТВ Зубец предложил взимать с граждан без детей возрасте 35 лет и старше налог в размере 30-40 тысяч рублей. По его словам, такая мера должна распространяться даже на людей, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям.
«История с "хейтом" началась раньше обсуждения налога на бездетность. Недели три назад в эфире «Говорит Москва» мы обсуждали массовое уклонение населения от уплаты алиментов. И там возник вопрос о том, что надо с этим бороться. Средние алименты в России 10-15 тысяч, а их надо поднимать до размера нормального содержания ребенка - 30-40 тысяч рублей в месяц. После этого на меня обрушилась самая первая волна "хейта" от так называемого "Мужского государства" (организация внесена Росфинмониторингом в реестр террористических и экстремистских и запрещена в РФ). Это была "заказуха", системный "хейт", потому что никто даром в этом участвовать не будет. А вторая волна обрушилась после обсуждения налога на бездетность. Были и угрозы, но я не переживаю, и "хейт" меня не пугает. Больше переживали мои дети, до которых они тоже пытались докопаться», - рассказал он.
По словам Зубца, отказываться от своих слов он не планирует, так как его предложения основаны на статистике и выверены «математически».
«Было бы глупо, если бы я отказался от своей позиции под давлением угроз. Моя позиция очень простая, она математически выверенная. В моем вчерашнем выступлении на телеканале "Спас" все системно изложено. Как я могу отказаться от таких достаточно простых и понятных вещей? Есть подозрение, что в этой истории заинтересован кто-то за пределами России. Всем известно, что те же самые украинцы пытаются прицепиться к любому поводу, чтобы раскачать ситуацию в России», - уточнил Зубец.
Ранее экс-министр труда, экономист Сергей Калашников в беседе с НСН отметил, что налоги эффективны только для увеличения доходов, но никак не для повышения рождаемости или для решения социальных проблем, поэтому идея налога на бездетность – это абсурд.
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