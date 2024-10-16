«От своих слов не откажусь!»: Экономист Зубец рассказал, кто замешан в его травле

«История с "хейтом" началась раньше обсуждения налога на бездетность. Недели три назад в эфире «Говорит Москва» мы обсуждали массовое уклонение населения от уплаты алиментов. И там возник вопрос о том, что надо с этим бороться. Средние алименты в России 10-15 тысяч, а их надо поднимать до размера нормального содержания ребенка - 30-40 тысяч рублей в месяц. После этого на меня обрушилась самая первая волна "хейта" от так называемого "Мужского государства" (организация внесена Росфинмониторингом в реестр террористических и экстремистских и запрещена в РФ). Это была "заказуха", системный "хейт", потому что никто даром в этом участвовать не будет. А вторая волна обрушилась после обсуждения налога на бездетность. Были и угрозы, но я не переживаю, и "хейт" меня не пугает. Больше переживали мои дети, до которых они тоже пытались докопаться», - рассказал он.

По словам Зубца, отказываться от своих слов он не планирует, так как его предложения основаны на статистике и выверены «математически».