Миронов призвал проверить идею налога на бездетность на экстремизм

Он напомнил, что директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец предложил свои ставки налога – 30–40 тысяч рублей в месяц с бездетной семьи, отметив, что такие «подсказки хочется прокомментировать нецензурно».

«Демографическая тематика в некоторых больных умах оборачивается настоящим людоедством, граничащим с экстремизмом. Хорошо бы правоохранительным органам изучить такие идеи», - написал Миронов.

Политик также выразил сожаление, что «невозможно ввести налог на бездушие и безмозглость».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что существовавший в советское время налог на бездетность, вряд ли сможет повлиять на демографическую ситуацию в стране, пишут «Известия».

