Миронов призвал проверить идею налога на бездетность на экстремизм
Идею налога на бездетность нужно проверить на экстремизм. Об этом в своём Telegram-канале заявил лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.
Он напомнил, что директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец предложил свои ставки налога – 30–40 тысяч рублей в месяц с бездетной семьи, отметив, что такие «подсказки хочется прокомментировать нецензурно».
«Демографическая тематика в некоторых больных умах оборачивается настоящим людоедством, граничащим с экстремизмом. Хорошо бы правоохранительным органам изучить такие идеи», - написал Миронов.
Политик также выразил сожаление, что «невозможно ввести налог на бездушие и безмозглость».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что существовавший в советское время налог на бездетность, вряд ли сможет повлиять на демографическую ситуацию в стране, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru