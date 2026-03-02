ОТ ЭПШТЕЙНА ДО ПИ ДИДДИ: «ПРОСТО ОБЩАЛИСЬ»

В последнее время Умар Джабраилов оказался косвенно замешан сразу в нескольких международных скандалах.

Так, его фото обнаружили в рассекреченных файлах из дела американского миллионера-педофила Джеффри Эпштейна. Бизнесмен отметил, что не знает, как там оказалось эта фото, признав, что «видел Эпштейна, когда он приезжал в Россию в общей компании», и был знаком с его экс-помощницей Гислейн Максвелл.

«Это моя переписка с Гислейн Максвелл. Мы с ней социально дружили и отдыхали в разных частях Европы общей компанией. Вот и все. Дружеское послание своей знакомой, с которой мы дружили в те годы, — отмечал Джабраилов в этой связи.

Кроме того, Джабраилов признался, что был знаком с американским рэпером Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс), арестованным по обвинению в торговле людьми и изнасилованиях.

Он рассказал в эфире программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI, что его с рэпером познакомила на яхте в Сардинии супермодель Наоми Кэмпбелл.

«И потом мы уже вместе встречались, устраивали всякие в Каннах “красные дорожки”, мероприятия (…) Но я тогда не знал, что это всё есть (преступления, в которых обвиняют музыканта – прим. НСН), тогда наверняка этого не было. Я не видел его с 2015 года. Видимо, за это время что-то у них изменилось», - отмечал Джабраилов.

Он назвал Пи Дидди «в натуре крутым», добавив, что они «просто общались» и «красиво жили». Экс-сенатор также рассказал, что обсуждал историю с обвинениями рэпера с Наоми Кэмпбелл.

«Мы недавно с Наоми на эту тему переписывались. Даже она сказала: "Это ужасно, что он сделал с невинными людьми". Поэтому я даже абстрагировался. Я думаю: "Слава богу, я не там"», — сказал в этой связи экс-сенатор.

1990-Е И СОБЧАК: «МИЛЛИАРДЫ, ЖЕНЩИНЫ, ТУСОВКИ»

СМИ называют Джабраилова одним из богатейших бизнесменов Москвы 1990-х. В 2004-2009 годах он был членом Совета Федерации от Чеченской Республики, а в 2020 году даже был зарегистрирован кандидатом на выборах президента России, но занял последнее, 11-е место.

В 2020 году Джабраилов уже пытался покончить с собой в отеле, но тогда его смогли спасти. Бизнесмен также «прославился» стрельбой в гостинице Four Seasons в 2017 году. При этом светские издания называют его «бывшим возлюбленным» Ксении Собчак. Сама Собчак подтвердила отношения с Джабраиловым, рассказав о его наркозависимости в большом интервью в 2023 году.