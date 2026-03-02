«От Собчак до Эпштейна»: Почему покончил с собой бизнесмен Умар Джабраилов
Имя Джабраилова фигурировало в файлах Эпштейна, он признавался в знакомстве с Пи Дидди, Ксения Собчак указывала на ссоры и наркозависимость экс-сенатора, а СМИ пишут о проблемах с деньгами.
В Москве найден погибшим бывший миллиардер и экс-сенатор от Чечни 67-летний Умар Джабраилов. СМИ пишут о возможном самоубийстве или доведении до самоубийства бизнесмена, ранее встречавшегося с Ксенией Собчак, фигурировавшего в файлах Эпштейна и признававшегося в дружбе со скандальным американским рэрером Пи Дидди.
ДЕНЬГИ, БЛОГИ, ПИСТОЛЕТ
Информация о смерти Джабраилова начала появляться в Telegram-каналах около 11 утра понедельника, 2 марта. По данным СМИ, его обнаружили с простреленной головой в ЖК «Vesper Tverskaya» в центре Москвы. Рядом с бизнесменом лежал пистолет Luger. Его доставили в больницу около трех часов ночи, но не смогли реанимировать. Журналисты утверждают, что Джабраилов покончил с собой, при этом допускается и версия о «доведении до самоубийства».
«Криминальной составляющей нет. Предварительно, он покончил с собой», - пишет РИА Новости, отметив, что предсмертной записки на месте трагедии обнаружено не было.
Судя по постам Джабраилова в Telegram, ничего не предвещало такой развязки. 27 февраля он сообщил, что находится в «Ритц-Карлтоне» на деловой встрече и пригласил всех на «платные завтраки», а 1 марта высказался и о событиях в Дубае.
«Я крайне обеспокоен тем, что там находятся наши туристы, желаю всем, чтобы миновала беда и никого из наших не коснулась эта трагедия. Всем добра, любви и счастья», - отмечалось в видеообращении экс-сенатора, довольно активно ведущего соцсети.
Официальные версии причин гибели бизнесмена пока не выдвигаются. Telegram-канала «База» указывает на «проблемы Джабраилова с деньгами и бизнесом». Вместе с тем, по данным ТАСС, бизнесмен не имел задолженностей,
«Долги за Джабраиловым не значатся, исполнительных производств в отношении него нет», - отметил источник информагентства.
ОТ ЭПШТЕЙНА ДО ПИ ДИДДИ: «ПРОСТО ОБЩАЛИСЬ»
В последнее время Умар Джабраилов оказался косвенно замешан сразу в нескольких международных скандалах.
Так, его фото обнаружили в рассекреченных файлах из дела американского миллионера-педофила Джеффри Эпштейна. Бизнесмен отметил, что не знает, как там оказалось эта фото, признав, что «видел Эпштейна, когда он приезжал в Россию в общей компании», и был знаком с его экс-помощницей Гислейн Максвелл.
«Это моя переписка с Гислейн Максвелл. Мы с ней социально дружили и отдыхали в разных частях Европы общей компанией. Вот и все. Дружеское послание своей знакомой, с которой мы дружили в те годы, — отмечал Джабраилов в этой связи.
Кроме того, Джабраилов признался, что был знаком с американским рэпером Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс), арестованным по обвинению в торговле людьми и изнасилованиях.
Он рассказал в эфире программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI, что его с рэпером познакомила на яхте в Сардинии супермодель Наоми Кэмпбелл.
«И потом мы уже вместе встречались, устраивали всякие в Каннах “красные дорожки”, мероприятия (…) Но я тогда не знал, что это всё есть (преступления, в которых обвиняют музыканта – прим. НСН), тогда наверняка этого не было. Я не видел его с 2015 года. Видимо, за это время что-то у них изменилось», - отмечал Джабраилов.
Он назвал Пи Дидди «в натуре крутым», добавив, что они «просто общались» и «красиво жили». Экс-сенатор также рассказал, что обсуждал историю с обвинениями рэпера с Наоми Кэмпбелл.
«Мы недавно с Наоми на эту тему переписывались. Даже она сказала: "Это ужасно, что он сделал с невинными людьми". Поэтому я даже абстрагировался. Я думаю: "Слава богу, я не там"», — сказал в этой связи экс-сенатор.
1990-Е И СОБЧАК: «МИЛЛИАРДЫ, ЖЕНЩИНЫ, ТУСОВКИ»
СМИ называют Джабраилова одним из богатейших бизнесменов Москвы 1990-х. В 2004-2009 годах он был членом Совета Федерации от Чеченской Республики, а в 2020 году даже был зарегистрирован кандидатом на выборах президента России, но занял последнее, 11-е место.
В 2020 году Джабраилов уже пытался покончить с собой в отеле, но тогда его смогли спасти. Бизнесмен также «прославился» стрельбой в гостинице Four Seasons в 2017 году. При этом светские издания называют его «бывшим возлюбленным» Ксении Собчак. Сама Собчак подтвердила отношения с Джабраиловым, рассказав о его наркозависимости в большом интервью в 2023 году.
«Пожалуй, самый личный для меня выпуск сезона: интервью с чеченским миллиардером и политиком Умаром Джабраиловым. Да, в начале нулевых у нас были отношения, о которых я вспоминаю с теплотой. С тех пор прошло много лет: жизнь изменилась, у меня семья, а он за это время проделал большой и очень тяжёлый путь. Долгие годы Умар не мог справиться с наркотической зависимостью, но всё-таки сумел её побороть и сейчас впервые решился рассказать, в какую беду попал. (…) Кроме откровений о наркозависимости, стрельбе и попытке суицида, он расскажет мне о взлёте и падении: миллиарды, женщины, тусовки, бандитские разборки, дружба с влиятельными политиками, голивудскими звездами и лидерами ОПГ. Умар Джабраилов легко мог бы написать энциклопедию олигархической жизни России «лихих» 90-х и «тучных» нулевых», - отмечала тогда Собчак, пообещав также рассказать, «как поссорились Рамзан Ахматович и Умар Алиевич».
На момент выхода материала Собчак не прокомментировала новость о гибели Джабраилова.
