Силуанов рассказал, сколько денег россияне хранят на банковских вкладах

Вклады в банки на сегодняшний день являются основным инструментом сбережений. Об этом в интервью программе «Вести» заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Поступления в бюджет от налога с процентов по депозитам выросли втрое

По его словам, это связано с хорошими процентами и высокими ставками, а также надёжностью.

«Сегодня, кстати, на вкладах больше 60 трлн рублей, большой ресурс», - отметил министр.

Ранее Силуанов заявил, что власти намерены развивать в России программу долгосрочных сбережений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БанкиВкладыМинфин РФАнтон Силуанов

Горячие новости

Все новости

партнеры