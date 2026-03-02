Силуанов рассказал, сколько денег россияне хранят на банковских вкладах
2 марта 202613:49
Вклады в банки на сегодняшний день являются основным инструментом сбережений. Об этом в интервью программе «Вести» заявил глава Минфина Антон Силуанов.
По его словам, это связано с хорошими процентами и высокими ставками, а также надёжностью.
«Сегодня, кстати, на вкладах больше 60 трлн рублей, большой ресурс», - отметил министр.
Ранее Силуанов заявил, что власти намерены развивать в России программу долгосрочных сбережений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
