Песков заявил, что тема гарантий безопасности Киеву находится на повестке
Тема гарантий безопасности Киеву находится на повестке переговоров по урегулированию на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наряду с другими вопросами, с главным вопросом, а именно территориальным... тема гарантий безопасности находится на повестке дня переговоров», - заявил представитель Кремля.
Вместе с тем пресс-секретарь подчеркнул, что российская сторона не будет публично обсуждать содержание ведущихся переговоров.
Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон рассматривает в качестве гарантий безопасности для Киева подобие пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне.
Горячие новости
- Песков заявил, что тема гарантий безопасности Киеву находится на повестке
- Песков: Контактов со странами БРИКС по Ирану нет
- «От Собчак до Эпштейна»: Почему покончил с собой бизнесмен Умар Джабраилов
- ВС России установили контроль над Круглым в Харьковской области
- В Германии объяснили, кто не даст Мерцу воевать с Ираном
- Мишустин: Повышение социальных пенсий коснется свыше 4 млн человек
- Армия России освободила Резниковку и Дробышево в ДНР
- Деньги есть: Как долго Иран продержится в войне с США и Израилем
- Востоковед объяснила, почему Россия не будет вступать в войну на стороне Ирана
- Терминал загорелся после атаки БПЛА в Новороссийске