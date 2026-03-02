Песков заявил, что тема гарантий безопасности Киеву находится на повестке

Тема гарантий безопасности Киеву находится на повестке переговоров по урегулированию на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наряду с другими вопросами, с главным вопросом, а именно территориальным... тема гарантий безопасности находится на повестке дня переговоров», - заявил представитель Кремля.

Вместе с тем пресс-секретарь подчеркнул, что российская сторона не будет публично обсуждать содержание ведущихся переговоров.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон рассматривает в качестве гарантий безопасности для Киева подобие пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне.

