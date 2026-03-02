«Антивоенный комитет России» был признан террористическим движением

Отмечается, что деятельность международной неправительственной организации, ранее признанной в России нежелательной, а также её структурных подразделений, теперь полностью запрещена на территории Российской Федерации.

«Решение подлежит немедленному исполнению», - говорится в сообщении.

Ранее на Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его пособников из «Антивоенного комитета России» завели дела о терроризме и захвате власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

