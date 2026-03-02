«Антивоенный комитет России» был признан террористическим движением
Верховный суд РФ признал «Антивоенный комитет России» (Russian antiwar committee, Великобритания) террористическим движением. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что деятельность международной неправительственной организации, ранее признанной в России нежелательной, а также её структурных подразделений, теперь полностью запрещена на территории Российской Федерации.
«Решение подлежит немедленному исполнению», - говорится в сообщении.
Ранее на Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его пособников из «Антивоенного комитета России» завели дела о терроризме и захвате власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
