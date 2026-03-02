Экс-сенатор Умар Джабраилов покончил с собой

Бизнесмена, бывшего сенатора Умара Джабраилова обнаружили в квартире в Москве с огнестрельным ранением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Джабраилов найден в квартире дома на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве», - рассказал источник.

По словам собеседника агентства, бизнесмена госпитализировали, он умер в больнице.

Как пишет RT, Джабраилов покончил с собой, ему было 67 лет.

Умар Джабраилов занимал пост сенатора от правительства Чечни в 2004-2009 годах. Полномочия члена Совета Федерации прекратили досрочно на основании его личного заявления.

