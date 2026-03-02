КСИР заявил об ударе по офису Нетаньяху

Удар был нанесён по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с убийством Хаменеи

В сообщении иранских военных говорится, что судьба Нетаньяху остается неизвестной.

Также в КСИР заявили, что иранская ПВО сбила три американских истребителя.

Как пишет RT, в Израиле данную информацию пока никак не комментировали.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана якобы дважды пытались устранить его, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
