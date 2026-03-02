Песков: Контактов со странами БРИКС по Ирану нет
Контактов по Ирану в рамках БРИКС пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, членство в объединении не предусматривает обязательств по оказанию взаимопомощи в случае вооруженной агрессии, пишет RT.
«Это организация иного характера, и там речь идет о сотрудничестве в других областях», - указал Песков.
Между тем научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи в пресс-центре НСН заявила, что Россия на фоне операции США и Израиля будет помогать Ирану дипломатическим путем, при этом возможны экстренные поставки и военно-техническое сотрудничество.
