ВС России установили контроль над Круглым в Харьковской области

Вооруженные силы России взяли под свой контроль село Круглое в Харьковской области, передает Министерство обороны.

МО: ВС РФ освободили Нескучное и Горькое

Эту территорию освободила группировка войск «Север», пишет RT.

«Подразделения группировки... установили контроль над населенным пунктом Круглое», - подчеркнули в Минобороны.

Ранее ведомство сообщило, что армия РФ освободила Резниковку и Дробышево в Донецкой Народной Республике.


ФОТО: РИА Новости
