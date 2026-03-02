ВС России установили контроль над Круглым в Харьковской области
2 марта 202612:42
Вооруженные силы России взяли под свой контроль село Круглое в Харьковской области, передает Министерство обороны.
Эту территорию освободила группировка войск «Север», пишет RT.
«Подразделения группировки... установили контроль над населенным пунктом Круглое», - подчеркнули в Минобороны.
Ранее ведомство сообщило, что армия РФ освободила Резниковку и Дробышево в Донецкой Народной Республике.
