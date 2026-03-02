Генконсульство РФ: Специальные «вывозные» рейсы из ОАЭ не планируются
Выполнение специальных эвакуационных или «вывозных» рейсов из ОАЭ не планируется. Об этом заявили в Генконсульстве России в Дубае.
В диппредставительстве пояснили, что для таких рейсов требуется открытое воздушное пространство, однако сроки снятия введённых ранее эмиратскими властями ограничений в настоящее время неизвестны.
«До официального открытия неба требовать от авиакомпаний переоформления билетов или предоставления альтернативных рейсов нецелесообразно», - говорится в сообщении.
На данном этапе гражданам рекомендовали сохранять билеты, а после появления информации об открытии авиасообщения связаться с авиаперевозчиком для регистрации на новый рейс.
Ранее в Минтрансе РФ заявили об отмене более 100 авиарейсов между Россией и ближневосточными странами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
