Генконсульство РФ: Специальные «вывозные» рейсы из ОАЭ не планируются

В диппредставительстве пояснили, что для таких рейсов требуется открытое воздушное пространство, однако сроки снятия введённых ранее эмиратскими властями ограничений в настоящее время неизвестны.

«До официального открытия неба требовать от авиакомпаний переоформления билетов или предоставления альтернативных рейсов нецелесообразно», - говорится в сообщении.

На данном этапе гражданам рекомендовали сохранять билеты, а после появления информации об открытии авиасообщения связаться с авиаперевозчиком для регистрации на новый рейс.

Ранее в Минтрансе РФ заявили об отмене более 100 авиарейсов между Россией и ближневосточными странами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».