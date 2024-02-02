«Госслужба – не тюрьма!»: Лисовец заступился за депутата, пришедшего в Госдуму в джинсах
Отдельные детали современной жизни допустимы на госслужбе, а джинсы практичнее мятых брюк, отметил стилист Влад Лисовец.
В том, что ряд депутатов приходят в Госдуму в джинсах, нет ничего плохого, иногда они могут выглядеть приличней, чем несимпатичный костюм, заявил стилист и эксперт моды Влад Лисовец в интервью НСН.
Ранее в Госдуме разгорелся скандал из-за того, что депутат Владимир Плякин («Новые люди») выступил с трибуны в джинсах. Из деловой одежды на нем был пиджак. Вице-спикер Ирина Яровая заявила, что докладчик в джинсах — «что-то новое в парламентской этике». Замечание поддержал председатель ГД Вячеслав Володин, который отметил, что это «неправильно». Влад Лисовец считает, что депутатам нужно дать больше свободы в выборе одежды.
«Джинсы давно перестали быть чем-то особенным, это обычная удобная одежда. Иногда джинсы выглядят гораздо приличней, чем несимпатичный костюм или костюмные брюки. На мой взгляд, запрещать джинсы не стоило бы. Джинсы носят более современные люди, а мы живем в современном мире. Мне кажется, утверждать законы, принимать законы и вносить законы человеку в джинсах более логично, потому что 21 век. Госслужба – это не тюрьма, отдельные детали современной жизни вполне допустимы, потому что находиться в костюме весь день не всегда удобно, плюс это помятые брюки, не всегда практично», - сказал Лисовец.
При этом он отметил, что слишком яркие цвета одежды на госслужбе были бы не совсем логичны.
«Чрезмерное увлечение аксессуарами, слишком яркие цвета, наверное, не совсем логичны и не совсем допустимы для такой службы. Но в целом, очень много работает молодых женщин и мужчин, соответственно, какие-то детали имеют место быть. Яркие пиджаки, брюки и костюмы выглядели бы странно пока что. Но в целом политики и так не особо имеют возможность одеваться по-разному: всегда должны быть солидными и скромными», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее Лисовец рассказал НСН, что россияне часто одеваются в обычную, «серую» одежду, а нарядиться могут только по вечерам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Разведка Ирана выявила израильских шпионов в 28 странах
- Пакистан откажется от закупок российской пшеницы
- Гарик Харламов расстался с актрисой Катериной Ковальчук
- Биологи успешно испытали ДНК-вакцину против ВИЧ
- Минпромторг: В январе продажи новых автомобилей в России выросли на 53%
- Нолан: Успех «Оппенгеймера» говорит о новом ландшафте кино, который заменит франшизы
- Экс-президента Трампа в США признали безальтернативным кандидатом-республиканцем
- Мишустин: У российских и иностранных нейросетей «разные картины мира»
- Мишустин: В 2023 году в РФ установили рекорд по объему дорожного строительства
- Рэпер Птаха заявил, что конфликтовал с Бородиной на съемках «Последнего героя»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru