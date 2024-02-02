«Госслужба – не тюрьма!»: Лисовец заступился за депутата, пришедшего в Госдуму в джинсах

«Джинсы давно перестали быть чем-то особенным, это обычная удобная одежда. Иногда джинсы выглядят гораздо приличней, чем несимпатичный костюм или костюмные брюки. На мой взгляд, запрещать джинсы не стоило бы. Джинсы носят более современные люди, а мы живем в современном мире. Мне кажется, утверждать законы, принимать законы и вносить законы человеку в джинсах более логично, потому что 21 век. Госслужба – это не тюрьма, отдельные детали современной жизни вполне допустимы, потому что находиться в костюме весь день не всегда удобно, плюс это помятые брюки, не всегда практично», - сказал Лисовец.

При этом он отметил, что слишком яркие цвета одежды на госслужбе были бы не совсем логичны.

«Чрезмерное увлечение аксессуарами, слишком яркие цвета, наверное, не совсем логичны и не совсем допустимы для такой службы. Но в целом, очень много работает молодых женщин и мужчин, соответственно, какие-то детали имеют место быть. Яркие пиджаки, брюки и костюмы выглядели бы странно пока что. Но в целом политики и так не особо имеют возможность одеваться по-разному: всегда должны быть солидными и скромными», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее Лисовец рассказал НСН, что россияне часто одеваются в обычную, «серую» одежду, а нарядиться могут только по вечерам, передает «Радиоточка НСН».

