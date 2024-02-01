В Госдуме заявили, что сережки с радугой не являются основанием для ареста
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с Газетой.Ru, заявила, что серёжки в цветах радуги и их ношение не являются пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ», признано в России экстремистским и запрещено).
Комментируя арест жительницы Нижнего Новгорода, которая получила пять суток ареста за демонстрацию экстремистской символики, она отметила, что следует сначала разобраться в том, чем руководствовался суд, так как наказание могло быть назначено за другие действия.
«Может причина — это противоправное поведение... В суде мы не были, обстоятельств не знаем. Просто девушка сидела тихо, пила чай и вдруг ей интересуется полицией, и её арестовывают, и тут же судебное решение. Вы в это верите? Я — нет», — указала депутат.
Останина также заметила, что в таких делах не следует доходить «до фанатизма и абсурда», но сам факт ношения таких серёжек, по её мнению, основанием для ареста не являются.
Ранее Нижегородский суд арестовал местную жительницу на пять суток за серьги в форме лягушки, покрашенные в цвета радуги. Её вызвали на допрос в Центр по противодействию экстремизму и задержали до суда. По словам её адвоката, суд не смог точно определить, какие признаки запрещенной символики были на серьгах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru