В Госдуме заявили, что сережки с радугой не являются основанием для ареста

Комментируя арест жительницы Нижнего Новгорода, которая получила пять суток ареста за демонстрацию экстремистской символики, она отметила, что следует сначала разобраться в том, чем руководствовался суд, так как наказание могло быть назначено за другие действия.

«Может причина — это противоправное поведение... В суде мы не были, обстоятельств не знаем. Просто девушка сидела тихо, пила чай и вдруг ей интересуется полицией, и её арестовывают, и тут же судебное решение. Вы в это верите? Я — нет», — указала депутат.

Останина также заметила, что в таких делах не следует доходить «до фанатизма и абсурда», но сам факт ношения таких серёжек, по её мнению, основанием для ареста не являются.

Ранее Нижегородский суд арестовал местную жительницу на пять суток за серьги в форме лягушки, покрашенные в цвета радуги. Её вызвали на допрос в Центр по противодействию экстремизму и задержали до суда. По словам её адвоката, суд не смог точно определить, какие признаки запрещенной символики были на серьгах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

