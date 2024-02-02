Носки «с собачками»: Депутат поддержала раскритикованного за джинсы коллегу
Депутат Сардана Авксентьева опубликовала фотографию в джинсах и в носках «с собачками» после того, как ее коллегу по фракции раскритиковали за джинсы, в которых тот пришел в Госдуму.
Накануне вице-спикер Госдумы Ирина Яровая раскритиковала депутата от фракции «Новые люди» Владимира Плякина за то, что тот вышел к трибуне в джинсах. По ее мнению, это не соответствует парламентской этике. Яровая нашла поддержку в лице спикера палаты Вячеслава Володина.
«Важно, что у человека в голове, ради чего бьется его сердце, а не его внешний вид», – подписала Авксентьева фотографию, на которой она сидит на диване рядом с Плякиным. Оба депутата на изображении одеты в джинсы.
В том, что ряд депутатов приходят в Госдуму в джинсах, нет ничего плохого, иногда они могут выглядеть приличней, чем несимпатичный костюм, заявил стилист и эксперт моды Влад Лисовец в интервью НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru