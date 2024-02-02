Носки «с собачками»: Депутат поддержала раскритикованного за джинсы коллегу

Депутат Сардана Авксентьева опубликовала фотографию в джинсах и в носках «с собачками» после того, как ее коллегу по фракции раскритиковали за джинсы, в которых тот пришел в Госдуму.

Накануне вице-спикер Госдумы Ирина Яровая раскритиковала депутата от фракции «Новые люди» Владимира Плякина за то, что тот вышел к трибуне в джинсах. По ее мнению, это не соответствует парламентской этике. Яровая нашла поддержку в лице спикера палаты Вячеслава Володина.