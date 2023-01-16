«От щенков до секса»: В СПЧ указали на опасности взяточничества в вузах

Сегодня взяточничество среди преподавателей носит в России не массовый, а единичный характер, однако остается «нехорошей традицией», сказал в интервью НСН председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.

Ранее стало известно, что на преподавателя физики в МГТУ им. Баумана возбудили дело о получении взяток от студентов. Следствие насчитало, как минимум, шесть эпизодов взяток по 20 тыс. рублей.