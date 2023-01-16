«От щенков до секса»: В СПЧ указали на опасности взяточничества в вузах
Коррупция среди преподавателей приводит к культивированию таких взаимоотношений и выпуску некачественных специалистов, сказал в эфире НСН Кирилл Кабанов.
Сегодня взяточничество среди преподавателей носит в России не массовый, а единичный характер, однако остается «нехорошей традицией», сказал в интервью НСН председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.
Ранее стало известно, что на преподавателя физики в МГТУ им. Баумана возбудили дело о получении взяток от студентов. Следствие насчитало, как минимум, шесть эпизодов взяток по 20 тыс. рублей.
«Подобная история существует в разных формах - от обычных взяток, заканчивая подкупом или какими-то услугами: от борзых щенков до секса, все что угодно. Это является нехорошей традицией, потому что даже в советское время накрывали какие-то поляны, скидывались на коньяки и тому подобное. Такая форма проявления коррупции опасна, прежде всего, тем, что идет культивирование таких отношений. Есть форма, когда обижать какого-то сынка нельзя. Последствиями будет некачественный специалист. Основной проблемой является, что человек понимает, что все можно купить», - сказал Кабанов.
По его мнению, бороться с этим явлением можно с помощью «репутационных рисков».
«Сложно сказать, как с этим бороться. Я, когда изучал эту тему, удивлялся, что даже в самых успешных вузах существует такая практика. Прежде всего, это репутационная история. Человек должен понимать, что может на всю жизнь лишиться всего. При этом, по сравнению с 1990-ми годами это снизилось многократно. Если тогда это имело в российских вузах массовый характер, то сейчас это единичные случаи, извращенные проявления», - подчеркнул представитель СПЧ.
Вместе с тем Кабанов напомнил о решении Верховного суда, согласно которому врачи, учителя и преподаватели в России не попадают под категорию «взяточничество».
В начале января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Кабанов объяснял НСН, с чем это связано.
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