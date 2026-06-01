«Возможно, Долиной есть что рассказать про свою жизнь, действительно могло набраться на фильм. Однако это может быть интересно узкому кругу людей, тем, кто интересуется ее творчеством. Тем более, сейчас этот круг заметно уменьшился в связи с событиями с квартирой. Понятно, что Лариса Долина пытается на гребне своей информационной повестки еще заработать, например, она в спектаклях принимает участие – то там, то сям. Всяческими способами пытается монетизировать внимание к себе прессы и людей, пусть даже и негативное во многих случаях», - отметил собеседник НСН.

Эксперт выразил сомнение, что такой фильм привлечет большое число зрителей.

«Вряд ли он будет широко популярен и соберет кассу в прокате, всё-таки репутационно эта история сыграла шутку с Долиной, что должно сказаться непосредственно на фильме. Однако в целом, кто более-менее увлекался ее творчеством, фильм посмотрят, как минимум, но бешеных сборов не стоит ожидать. Лариса Долина опять попытается увековечить свое имя и заработать денег. Что касается исполнительницы главной роли, в любом случае, найдется кто-то, кто будет готов принять участие в этой работе», - заключил Павел Рудченко.