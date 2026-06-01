Монетизация скандала обречена на провал? Почему Долина захотела фильм о себе
Певица хочет заработать на истории вокруг своей квартиры, пока к этому не упал интерес, заявил НСН Павел Рудченко.
Лариса Долина хочет заработать на ситуации с её квартирой любым способом, пока не схлынул интерес к истории. В эту канву укладываются и возможные съёмки фильма, который будет основан на её жизни, заявил НСН продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
Певица Лариса Долина ведет переговоры о создании фильма или сериала, основанного на её биографии. Об этом народная артистка РФ рассказала РИА Новости. Помимо музыкальной карьеры, Долина активно выступает на театральной сцене. В разные годы она принимала участие в постановках и мюзиклах. Кроме того, Долина снялась в нескольких фильмах.
«Возможно, Долиной есть что рассказать про свою жизнь, действительно могло набраться на фильм. Однако это может быть интересно узкому кругу людей, тем, кто интересуется ее творчеством. Тем более, сейчас этот круг заметно уменьшился в связи с событиями с квартирой. Понятно, что Лариса Долина пытается на гребне своей информационной повестки еще заработать, например, она в спектаклях принимает участие – то там, то сям. Всяческими способами пытается монетизировать внимание к себе прессы и людей, пусть даже и негативное во многих случаях», - отметил собеседник НСН.
Эксперт выразил сомнение, что такой фильм привлечет большое число зрителей.
«Вряд ли он будет широко популярен и соберет кассу в прокате, всё-таки репутационно эта история сыграла шутку с Долиной, что должно сказаться непосредственно на фильме. Однако в целом, кто более-менее увлекался ее творчеством, фильм посмотрят, как минимум, но бешеных сборов не стоит ожидать. Лариса Долина опять попытается увековечить свое имя и заработать денег. Что касается исполнительницы главной роли, в любом случае, найдется кто-то, кто будет готов принять участие в этой работе», - заключил Павел Рудченко.
Лариса Долина летом 2024 года продала свою квартиру в московском районе Хамовники Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Позже певица заявила, что сделала это под влиянием мошенников. Хамовнический суд Москвы в марте 2025 года признал сделку недействительной и постановил вернуть квартиру народной артистке РФ. Однако в декабре 2025 Верховный суд отменил это решение и вернул квартиру Лурье.
Балашихинский городской суд в ноябре 2025 года вынес приговор участникам аферы. Библиотекарь Анжела Цырульникова, которая забрала средства у певицы, получила семь лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей. Еще трое фигурантов дела получили от четырех до семи лет колонии со штрафом 900 тысяч рублей.
Ранее солист группы «Ундервуд» Максим Кучеренко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» похвалил игру Ларисы Долиной в спектаклях и кино.
